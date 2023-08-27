雷蒙多能重新平衡美中关系吗？

美商务部长访华

中美 – 美国商务部长雷蒙多( Gina Raimondo )于 8 月 27 日星期日前往北京和上海会见中国高级官员。 为期四天的访问将于周三结束。 这次访问非常重要，而两国之间的关系由于从台湾到南中国海的许多问题仍然紧张，还有被深化了的中美贸易摩擦。临行前，雷蒙多对记者说，我所要遵循的是：能促进的地方就促进；能保护的就必须保护”。

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雷蒙多访华期间不得不采取外交手段，她访华时期比较微妙。 由于华盛顿对中国的出口实施了一系列限制，美国商务部长必须努力加强与北京的贸易关系。 法广驻纽约记者卢布纳·阿纳基 (Loubna Anaki) 报道说，美国的商务部实施的限制太多了。 因此，雷蒙多的使命是让中国人和美国人相信，在施加限制以“保护”美国利益的同时，建立商业关系是可能的。 商务部长将在美国商人代表团的陪同下会见中国商务部长以及该国其他高级官员。

美国媒体向这位在金融界开始职业生涯的罗德岛州前州长讲述了她在华盛顿的雄心壮志。 可以肯定的是，自从拜登选中她参与美国的再工业化以来，她的影响力已经在美国政府中初见成效。 为了让美国工业再次具有竞争力，雷蒙多开始阻止中国公司获得最先进的技术：这就是为什么她的秘书处对公司和敏感产品制定了黑名单，现在禁止使用这些产品与北京进行贸易。

与欧洲人一样，美国人正在大力投资以重新安置微处理器和芯片的生产，这些芯片对于涉及计算的一切都至关重要。 稍微复杂一点的是，如果中国在技术上落后，它就控制着制造这些微处理器所必需的绝大多数稀土。 在美国财政部长耶伦访华之前，中国商务部和中国海关总署7月3日宣布，自8月1日起，将对镓和锗的出口实施出口许可制度，以便“维护国家的安全和利益”。

雷蒙多此访是拜登政府成员近几个月来的第四次访华，这证明了美国总统对因美中分歧关系冷淡，但它又不得不重视中美关系的姿态。 在华盛顿，一些人希望这次访问能够比之前美国官员的访问取得更具体的进展。 因此，在习近平和拜登定于 11 月举行会议的几个月前，雷蒙多希望此次访华能够获得某些平衡以缓解两国关系。

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