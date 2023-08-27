RFI专栏 / 非洲经济

金砖集团成员南非得益于外交

金砖集团 – 在南非经济中心约翰内斯堡（Johannesburg），前后历时三天的第15届金砖国家（BRICS）首脑峰会已于本周四（2023年08月24日）落下帷幕。就此，本台法广（RFI）法语《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏在本周上网了多篇相关报道。其中之一触及南非在金砖集团中的份量，和中国领导人习近平对南非的国事访问。

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FMM Image / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, le 15e Sommet des Brics, acronyme des cinq membres avec le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. (illustration) RFI非洲 / 南非在其经济中心约翰内斯堡举办第15届金砖国家（BRICS）首脑峰会 （2023年08月22日至24日）。
FMM Image / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, le 15e Sommet des Brics, acronyme des cinq membres avec le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. (illustration) RFI非洲 / 南非在其经济中心约翰内斯堡举办第15届金砖国家（BRICS）首脑峰会 （2023年08月22日至24日）。 © Captura de tela imagens France24
作者： 尼古拉
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本台法广（RFI）法文网2023年08月21日星期一，在《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏中刊出了南非通讯员克莱尔（Claire Bargelès）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的一篇采访报道，内容围绕南非在金砖集团中的份量。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这一报道的法文原标题为：[Quelle place pour l’Afrique du Sud au sein des Brics? ]。换做中文可被译作[南非在金砖组织内具何位置？]。下面是简介以供分享。

-- 南非尝试以外交来扬长补短 -

本台法广（RFI）法文网«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)上的这一报道在开文中介绍说，2023年08月22日至24日，南非在约翰内斯堡的会议中心接待金砖集团首脑峰会。2010年加入金砖组织的南非，目前是这一集团最年轻的成员。这个缩写出自经济学家吉姆·奥尼尔(Jim O'Neill)。但从经济角度而言，南非与这一集团的其它成员：巴西、俄罗斯、印度、中国相比较，并非属于同一重量级。但南非试着以外交来扬长补短。

Image RFI - Brics - 2023
RFI Image Archive / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, de gauche à droite, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, lors du sommet 2023 des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 23 août 2023. AP - Gianluigi Guercia / RFI Image Archive

南非人口在金砖集团中占不到2%，国内生产总值（PIB）的比率也是如此。南非的各项指标与金砖集团内的其它伙伴国具有一定的距离。南非斯泰伦博斯大学（Université de Stellenbosch）的一名经济学教授觉得，这种差距还将继续拉大。南非在最初加盟时，是一个不错的伙伴。但到了2010年代，南非经济遭遇苦难，停滞了。这是看到了不同的发展轨迹。1990年时，中国的国内生产总值（PIB）人均只有南非的一半。到2016年时就已超越了。鉴于南非未来几年的经济增长预测很低，这种轨迹将得以确认。

-- 南非认为其在非洲具影响力 -

南非大学（Université d’Afrique du Sud）的一名经济学教授则认为，南非之所以能够在金砖集团中保住话语权，靠的是其外交地位。南非是一个在非洲具有影响力的伙伴：多次进入联合国安理会，在现总统拉马福萨任内曾主持非洲联盟。这是为南非加分。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

南非在金砖集团里获得的好处，目前还不多。除了新开发银行（Nouvelle Banque de Développement）的贷款之外，主要得益于和中国的双边关系。在参加金砖峰会的同时，中国国家主席习近平也获得南非以国事访问的规格接待。

-- 中国是南非最重要贸易伙伴 -

本台法广（RFI）«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后提到，南非女外长潘多尔夫人（Mme Naledi Pandor）觉得，金砖集团内的交换仍有待发展。金砖集团去年占南非贸易的21%，中国仍是最重要的伙伴。南非与金砖国家之间是贸易逆差。南非急需改变由原材料主导出口的现状。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 

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