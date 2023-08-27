金砖集团成员南非得益于外交

RFI专栏 / 非洲经济

金砖集团 – 在南非经济中心约翰内斯堡（Johannesburg），前后历时三天的第15届金砖国家（BRICS）首脑峰会已于本周四（2023年08月24日）落下帷幕。就此，本台法广（RFI）法语《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏在本周上网了多篇相关报道。其中之一触及南非在金砖集团中的份量，和中国领导人习近平对南非的国事访问。

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本台法广（RFI）法文网2023年08月21日星期一，在《非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏中刊出了南非通讯员克莱尔（Claire Bargelès）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的一篇采访报道，内容围绕南非在金砖集团中的份量。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

这一报道的法文原标题为：[Quelle place pour l’Afrique du Sud au sein des Brics? ]。换做中文可被译作[南非在金砖组织内具何位置？]。下面是简介以供分享。

-- 南非尝试以外交来扬长补短 -

本台法广（RFI）法文网«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)上的这一报道在开文中介绍说，2023年08月22日至24日，南非在约翰内斯堡的会议中心接待金砖集团首脑峰会。2010年加入金砖组织的南非，目前是这一集团最年轻的成员。这个缩写出自经济学家吉姆·奥尼尔(Jim O'Neill)。但从经济角度而言，南非与这一集团的其它成员：巴西、俄罗斯、印度、中国相比较，并非属于同一重量级。但南非试着以外交来扬长补短。

RFI Image Archive / L’Afrique du Sud accueille le Sommet des Brics du 22 au 24 août 2023 au centre de conférences de Johannesburg. Ici, de gauche à droite, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, lors du sommet 2023 des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 23 août 2023. AP - Gianluigi Guercia / RFI Image Archive

南非人口在金砖集团中占不到2%，国内生产总值（PIB）的比率也是如此。南非的各项指标与金砖集团内的其它伙伴国具有一定的距离。南非斯泰伦博斯大学（Université de Stellenbosch）的一名经济学教授觉得，这种差距还将继续拉大。南非在最初加盟时，是一个不错的伙伴。但到了2010年代，南非经济遭遇苦难，停滞了。这是看到了不同的发展轨迹。1990年时，中国的国内生产总值（PIB）人均只有南非的一半。到2016年时就已超越了。鉴于南非未来几年的经济增长预测很低，这种轨迹将得以确认。

-- 南非认为其在非洲具影响力 -

南非大学（Université d’Afrique du Sud）的一名经济学教授则认为，南非之所以能够在金砖集团中保住话语权，靠的是其外交地位。南非是一个在非洲具有影响力的伙伴：多次进入联合国安理会，在现总统拉马福萨任内曾主持非洲联盟。这是为南非加分。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

南非在金砖集团里获得的好处，目前还不多。除了新开发银行（Nouvelle Banque de Développement）的贷款之外，主要得益于和中国的双边关系。在参加金砖峰会的同时，中国国家主席习近平也获得南非以国事访问的规格接待。

-- 中国是南非最重要贸易伙伴 -

本台法广（RFI）«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后提到，南非女外长潘多尔夫人（Mme Naledi Pandor）觉得，金砖集团内的交换仍有待发展。金砖集团去年占南非贸易的21%，中国仍是最重要的伙伴。南非与金砖国家之间是贸易逆差。南非急需改变由原材料主导出口的现状。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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