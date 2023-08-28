中美紧张局势催生中国纸牌“掼蛋”游戏热潮

中国/掼蛋

近年来，随着外国资金的枯竭，中国的银行家和企业高管越来越依赖国内资本，但释放现金的一种流行方式很可能就是“扔鸡蛋”。此抽象成为游戏，就成就了一个新的纸牌游戏热门。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中美紧张局势催生中国纸牌游戏热潮。金融专业人士甚至在中国北京的培训课程中学习如何玩掼蛋。这是一种类似扑克的纸牌游戏。该游戏，像是斗地主，80分之类的，虽然已经存在了几十年，但几年前，随着风险投资家意识到掼蛋在东部地区富有的地方政府官员中的受欢迎程度，它们在风险投资家中获得了新的生命。

商界对此游戏的兴趣日益浓厚，在全国范围内引发了对这款游戏的热潮，部分原因是与中国最大贸易伙伴美国的关系恶化导致的财务限制。

本月，美国总统拜登禁止了对半导体的部分投资，并对其他敏感行业实施了控制，旨在遏制可能让竞争对手北京在技术领域获得优势的贸易和融资。PitchBook 数据显示，美国对华风险投资总额从 2021 年的 329 亿美元骤降至去年的 97 亿美元。

过去几年，中国国家主席习近平在科技、房地产和私人辅导等领域发起打击行动，表明他希望政府在经济中发挥更大作用，国内私人资本由此也随之减少。

随着投资前景黯淡，金融家越来越多地将这种游戏视为一种与掌握当地项目资金的官员建立“关系”或联系的方式，尤其是那些可能认为风险太大的海外投资者。

据一位金融家称，“在金融领域，信息就是货币。” 他称对他来说，掼蛋游戏已经成为招待地方官员之前的标准策略。

北京一位经纪人透露，他的老板本月命令所有员工学习这款游戏。

与经典的桥牌一样，该游戏是由四名玩家组成的团队进行的。使用两副牌，玩家必须扔掉手中扑克牌，要与其它纸牌组合得分，并在对手之前清空手中的牌。

经营一家私人俱乐部的黄姓商人说，“通过观察一个人的比赛风格，你可以看出他是否聪明、是否有攻击性，或者是否具有团队合作精神。这可以帮助你决定是否想要他作为商业伙伴。” 这名黄姓商人说，已成为官员和公司高管最喜欢的消遣。

据路透社说，但并不是所有人都将官蛋视为商业工具。许多玩家表示，他们只是喜欢这款游戏所带来的精神刺激，因为游戏价格便宜、玩起来很方便，而且可以进行社交。这些因素综合起来解释了它对各行各业的吸引力。

一位玩家称，“它是免费的。与‘德州扑克’或麻将不同，这个游戏不需要花钱也能玩得开心。而且，金钱会破坏友谊和游戏。”

虽然路透社采访的玩家表示他们不赌博，但中国官员过去曾因通过玩纸牌游戏或麻将这一传统消遣方式收受贿赂而受到谴责。今年四月，执政的共产党反腐监督机构谴责了东部省份安徽省的一名官员，指责他在培训班上玩掼蛋等不当行为。

该报道又说，然而，中国国家体育局今年组织了首届全国掼蛋比赛，这表明北京并没有因为人们对这项运动日益增长的兴趣而感到不安。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅