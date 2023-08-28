反日浪潮新一波反伤了中国自家 官方火速降温？

中国/日本/核处理水排海

日本福岛核处理水排入大海，中国官方通过舆论渲染日本核污染危害国民健康，再度触发民间反日情绪，各地抵制日货行动一发不可收拾。本周一，官方有限度的压制反日言论。在微博，有关日本的议论一度“跌出”排名前50。消息说，中国尽力反日，反而没有得到世界赞赏，国际评论更指中国毫无理性有失颜面。

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据自由亚洲今天报道反日浪潮殃及无辜商人，称官方降温反日情绪。因中国民间抵制日货，殃及各个行业。

几天前，中国网络还是满眼反日鼓动，“真的有被核辐射新闻吓到。好多护肤品、化妆品都不能用了，除此之外，还有食品、日用品等，大家都谨慎避雷吧......”，“我们普通小老百姓能做啥，就是全面抵制，日本的进口产品，什么产品都抵制。只要我们大家够团结，就能最大限度逼迫小日本停止排放污水。”

山东青岛居民孔先生本周一接受自由亚洲电台采访时说，受抵制日货运动波及，海产业大受损失：“抵制日货，我一个朋友做水产生意，日本排污第二天，他因为在我们这里专营日本海货，亏损很大，这一夜之间回到解放前，这是他的原话，其他的城市也有这样的声音”。

有海外网民留言质疑，为什么全世界绝大多数国家没有反对日本排放核污水，而中国却强烈反对，是民众被误导还是政府别有用心。

该报道引述居民孔先生说，抵制日本除了给民众带来损失，更给中国政府的形象造成负面影响：“你这样做，全世界都不会给你市场，你（政府）搞的一方面在外交上失分，另一方面对老百姓，你肯定会有麻烦。”

本周一，官方显示有限度的压制反日言论。据该报道，本周一上午，在微博热搜50排名中，有关日本排污的话题一度消失。中午12点半左右，仅有三条与日本有关的信息。

对此，北京居民张先生对自由亚洲说，他看到政府在控制反日言论的流量：“现在好像在有意降低对日本的抗议声音，明白人都看得出，继续反日对中国政府和民间商人都没好处。”

日本静冈大学教授杨海英对本台说，对中国政府而言，呼吁民众反日永远是一张政治牌：“他随时可以打反日牌，随时可以打把国族主义的枪口对向日本。因此，他明明知道核处理水对生活没有任何影响，他也要把这张牌打到高度的政治角度上。”

自由亚洲称，有网民还翻出中新网2013年11月2日报道引述中国环境保护部环境规划院副院长兼总工王金南在北京大学出席“中国与世界环境保护四十年”论坛时说，环境污染、生态破坏、气候变化是压在中国头上的三座环境大山。他表示，几乎所有污染物的排放量，从目前来看，中国都是世界第一。另有网民要求中国公布所有核电厂的废水排放的具体数据。

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