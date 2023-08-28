恒大今股市闯关狂跌79% 揽钱救命或失败

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中国恒大集团今天复牌后股市再损失22亿美元，即市值的79%，这是全球负债最重的房地产公司重组债务与业务的关键一步但告重挫。

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恒大是中国房地产行业危机的中心，自 2021 年底以来已出现一系列债务违约，恒大股票已停牌 17 个月。

路透社今天报道说，如果停牌时间达到18个月，恒大将面临退市。

该开发商正在获得债权人和法院的批准以实施债务重组计划。该计划会议现将于 9 月 26 日举行。

恒大需要获得每个债务类别超过75%的持有人的批准才能批准该计划，该计划为债权人提供了一揽子选择，将债务换成由恒大股票及其香港股票支持的新债券。

恒大在香港上市股票周一收盘下跌 79% 至 0.35 港元。市值从上次交易时的 218 亿港元（27.8 亿美元）缩水至 46 亿港元（5.8629 亿美元）。2017年，恒大估值曾创下历史新高，接近4200亿港元。

房地产债务危机的深化，拖累了中国经济的复苏，加大了政策制定者推出刺激措施的压力。迄今为止，中国政府已经放宽了住房贷款规定并支持经济适用房。

然而，根据路透社的调查，中国的新房价格今年可能不会出现增长。

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