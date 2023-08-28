日本处理水入海：东京反向中国施压

日本/中国/核处理水入海

日本官房长官松野博一在28日的记者会上称，东京电力福岛第一核电站处理水排海后，日本国内多次接到从中国打来的骚扰电话，对此“感到极其遗憾和忧虑”。关于中国发生抵制日货及赴日旅游取消等反日情绪高涨的状况，他表示强烈敦促中方就处理水发布准确的信息。日本外务次官今天召见中国驻日大使抗议电话骚扰。另外，日本再次要求中国撤销日本食品进口限制。

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据共同社今天报道称，日本官房长官敦促中方发布准确信息。对于中国接连发生日本人学校被投掷石块和鸡蛋的骚扰事件，松野称已强烈敦促中方采取呼吁民众冷静行动等妥善措施。他还称将确保在华日侨的安全万无一失。

据松野指出，24日启动排海后，环境省和东电等对海水中放射性物质氚开展的浓度检测显示，结果均低于检出下限值，安全性得到确认。他强调：“对于中方发布的包含不实内容的信息，将予以反驳。”

日本外务省提醒计划前往中国以及在当地逗留的日本人谨慎行动，比如不要随便大声说日语，在前往日本大使馆及日本人学校时要注意周围情况，遇到抗议活动也不要靠近。

共同社称，日本外务省事务次官冈野正敬28日召见中国驻日大使吴江浩，指出关于东京电力福岛第一核电站处理水排放入海，日本国内接到了很多从中国打来的骚扰电话，提出抗议称“极其遗憾”。

仍据共同社称，日本外务省事务次官冈野正敬28日向中国驻日大使吴江浩提出抗议称，中国因东京电力福岛第一核电站处理水排放入海而实施的对日本水产品的进口限制措施不基于科学根据，令人极其遗憾。再度要求立即取消对日本食品的进口限制措施。

此前消息报告，日本外相要求中国取消对日本食品禁制措施。

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