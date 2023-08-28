港府设小组研激活股市 中国减半印花税 即时刺激升市 长远效果待察

中国/香港

中港政府同日宣布，中国内地证劵交易印花税由今(28日)早起减半，而港府则会由财政司司长陈茂波领导一个专责小组，研究增加股票市场流动性措施，市场期望港府亦会削减交易税，利好交投。消息刺激中港股市上升1.7%至2.54%不等，香港恒生指数亦重上18000点水平。不过，相关情况能否逆转香港股市表现落后其他金融中心的颓势，仍有待观察。

广告 继续浏览后续

疫情后的香港股市表现明显较其他国际金融中心逊色，已由过往的全球前五位上落退至今年忧虑可能十大不入。以每日平均成交金额比较，香港今年至今仅录得 1117亿港元(下同，折合约 131.69欧元)，较去年全年平均日成交额低超过一成，而去年的日均成交额已较2021年的高峰缩减 25.4%，亦较2020年低 3.47%。

有见及此，香港特首李家超昨早出席《施政报告》地区谘询会后说，香港作为国际金融中心，股市发挥的作用非常重要，财政司长陈茂波将会成立小组，研究增加股市流动性的方法，本周会宣布小组细节，但对于金融业界普遍要求削减股票印花税的诉求，李没有直接回应，只是说，相信小组会研究不同可能，亦会把市场已经反映的意见纳入研究范围内，相信会有不同的短期和长期措施来刺激港股流动性。

港府在2021年8月将股票印花税率由买卖双边各付 0.1%上调至0.13%，较A股只收卖方单边 0.1%高出1.6倍。业界人士认为，调高税率对经常买卖股票的「炒家」影响较大，因为这会令交易成本大增，这在经济情况转差时更为明显。但财经事务及库务局(财库局)引过往经验称，下调股票印花税未必能够刺激市场交易额，而上月初回覆立法会议员提问时仍坚持这看法，并指若按上个财政年度计，把印花税回复至 0.1%，库房该年度将少收123亿元税收；若免除印花税，库房将少收 531亿。

业界普遍预期或希望，特首突然表示设小组研究激活香港股市，印花税有望下调。而立法会金融服务界议员李惟宏亦建议，港府可考虑免收股票印花税半年，以激活市场；长远则厘定较现时为低的税率，以维持香港的竞争力。香港股票分析师协会主席邓声兴则预期，港府可能将目前买卖双边征税改为单边收取 0.13%，以免与今日起下调的内地印花税相差太远而影响在互联互通机制下买卖港股的意欲。

在港府公布成立专责小组当日傍晚，中国财政部和税务总局发出公告，将内地股票印花税由今日起减至单边 0.05%，令港股税率即时较其高出 4.2倍。

不过，香港证券商协会永远名誉会长陈柏楠指出，港府推出刺激股市流动性的措施预料有助交投，但在市场气氛偏差和投资意欲不高的情况下，成效或会打折扣。

然而，受港府设立小组研究激活股市和中国下调证券交易印花税的利好消息刺激，中港两地股市即时反应良好。

香港方面，恒生指数今早高开，较上周五收市时跌穿一万八千点的 17956点升 562点，升3.13%；早段时更曾升 600点，其后升幅收窄，中午收市时报 18260点，升304点，升幅达1.7%；半日成交额达 633亿元。国企指数报 6303点，升127点，升幅2.05%。

中国股市亦普遍向好，同样是早段指数颷升，其后升幅收窄，例如上海证劵综合指数高开 5%，一度高见 3219点，半日收市报3134点，升70点，升幅 2.3%；深圳证糌成份指数亦高开近 5.8%，中午收市报 10371点，升240点，升幅 2.38%；创业板指数开市升近 7%，半日收市报 2092点，升51点，升幅 2.54%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅