纽约时报：习近平近几个月来几乎不提经济了

中国/经济/习近平

在过去40年的大部分时间里，中国经济曾看起来势不可挡，推动它崛起成为全球超级大国。但中国经济现在正受到一系列危机的困扰。多年的过度建设和过度借贷引发了房地产危机，同时还出现了更大的债务危机，而年轻人正受到创纪录的失业率的困扰。在经济坏消息接踵而来之际，一个新的危机正在出现：信心危机。那么，中国人为什么日渐对经济失去信心？

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据纽约时报今天报道称，人们对中国经济的未来越来越缺乏信心，并已开始转向绝望。消费者不愿花钱。企业不愿意投资，也不愿意创造就业机会。可能成为企业家的人不想创建新公司。

在过去几周里，投资者从中国股市撤出了逾100亿美元的资金。据《财新》报道，上周四，中国证监会召集全国社保基金理事会、部分大型银行，以及保险机构的主要负责人开会，要求他们加大投资中国股票的力度。香港股市已在上周进入熊市，恒生指数从今年1月的高点下跌了逾20%。

中国经济在应对过去多次挑战时皆表现出韧性，使政府对本国经济和国家控制的模式形成了高度自信。2009年，中国经济从全球金融危机中迅速恢复，而且速度惊人。中国经济不仅经受住了特朗普政府发动的贸易战，而且证明了其不可或缺的作用。世界其他地区的经济受新冠病毒大流行拖累后，中国经济反而强劲反弹。中共喉舌《环球时报》曾在2022年宣称，中国经济是“不可阻挡的奇迹”。

据该报称，导致当前信心不足的原因之一是中国的决策者们应对经济衰退的好选择比过去少了。

2018年，在经济面临中美贸易战和国内股市暴跌的时候，中国领导人习近平发表了振奋人心的讲话。

习近平是在上海举行的一个国际贸易博览会上发表的讲话，他在演讲中试图平息有关中国经济的不确定性：尽管有起起落落，但任何人都不应动摇对中国经济的信心。

据习近平说，“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。没有风狂雨骤，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”

习近平说。“对中国经济发展前景，大家完全可以抱着乐观态度。”

纽约时报称，但近几个月来，习近平几乎不提经济了。

纽约时报还说，与以往的国际性危机不同，中国现在面临着长期酝酿的一系列国内问题的结合，其中一些问题是习近平政府改变政策的结果。

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