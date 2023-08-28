美国商人史威登在中国囚禁逾10年 家人着急

中国/美国/美国商人史威登

美国商人史威登在中国囚禁逾10年，美方强调遭中国错误拘留，过去2年家属期盼获释落空。近日美方官员获准探视，发现长期关押导致史威登身心状况堪忧，但中方仍不松口释放条件。

广告 继续浏览后续

据中央社今天引述美国之音消息称，中国关押美国商人史威登（Mark Swidan）逾10年。2012年，尽管没有相关证据，美国商人史威登被中国警方以制造和贩卖毒品的罪名逮捕。2019年，中国法庭判处他死刑，缓期2年执行。2023年4月，中国江门市中级法院驳回了史威登的上诉，维持原判。

美国驻中国大使勃恩斯（Nicholas Burns）近日探视了史威登，之后致电史威登的母亲，指会向中国最高级别的官员提出要求，为史威登提供体检，且依医疗原因释放他，或采取监外执行。但勃恩斯也坦承，美国国务院并不清楚中国方面想要什么条件。

勃恩斯探视时曾告诉史威登，获释可能要等上几个月，或者几年；史威登母亲对此感到非常沮丧和失望，因为过去2年，她一直被告知美国和中国政府讨论释放但无进展；也忧心史威登精神状况，加上他的膝盖脱臼、嘴巴不停流血等问题，担心没有办法再在监狱里熬过一个冬天。

据该报道，而且史威登被关押在广东省的一所监狱中，牢房里24小时都开着发热的灯，温度达到94华氏度（约摄氏34.4度），仅有一个小小的风扇降温，只能睡在混凝土和纸板上，条件十分恶劣。

联合国人权理事会任意拘押问题工作组2020年2月做出结论，指中国政府错误地拘押史威登，违反国际法，美国国会众议院今年4月也通过决议案，呼吁中国尽快释放史威登，但迄今中国依旧强行关押。

据该报道称，中国2018年10月通过法令，列出向外国移管被判刑人应当符合的条件和申请事宜。但被判刑人被判处死刑缓期执行或者无期徒刑时，中国可以拒绝移管。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅