英国BNO签证申请人续升至逾18万人 显移民潮未止 港府抢3.8万人却未必利港

香港/政治

申香港政府 4月起推出「开心香港」以便为当地社会增添欢乐气氛，但显然未能改善港人外移的情况。根据英国最新数据显示，在今年第二季，英国国民(海外)护照(BNO)持有人申请移民英国的，有9800份，较首季升 4.1%；令循该计划在英人数增至超过15万。与此同时，港府官员向中国传媒表示，截至今年7月底，已有3.8万人经各项吸引人才的措施抵港。不过，有不少评论质疑，获批者大部分是中国内地人，而且可能并非长留香港，成效难知。

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英国内政部上周四(24日)公布今年4至6月移民数据，当中，有9800份是透过BNO签证计划申请，令透过这项计划提出申请的人数在近两年半内累积至 18.26万人，逾17.6万宗获批，其中14.76万宗属于境外签发，2.88万人申请时已身在英国，加上 12.38万海外获批者已经抵达英国，即现时透过BNO签证计划在英的人数共有15.26万，较上季增长近1.2万人。

英国因应北京政府在香港推出《港区国安法》而于2021年1月31日BNO签证计划，有关计划的申请人数由最初的一季2.5万人逐步减少，自去年第三季起维持在每季一万人左右，时事评论员吴志森在网上个人频道中指出，这反映港府推出「开心香港」等活动的留人效用不大，面对香港每日发生令人沮丧的事，港人移民潮「有排未完」。资料显示，港府在4月宣布推出「开心香港」活动，在末来十个月推出不同活动，以增添社会欢乐气氛和刺激本地消费及经济。

BNO签证加推五天可知结果服务 便利紧急离港人士

港人近年可以透过BNO签证移民英国，但审批时间不一，英国政府决定提供加快申请途径，让有需要的人尽快离港。英国内政部宣布推出加快处理香港人移民当地的BNO签证申请的服务，在新加设的收费优先处理服务下，需要紧急出游的人的申请会在5个工作天内处理好。

上述数字还未包括英国政府于本月14日公布的缩短 BNO签证批核所需时间至五天新政，代价是支付 573英镑(折合约 668欧元)。

现时申请 BNO签证计划所需时间不一，英国内政部本月中在社交平台公布，即日起把现时的「优先签证服务」扩展至BNO签证，以便有急切出行需求者使用，港人在英国境外申请时，若希望在五个工作天获知申请结果，需缴付 573英镑；若在英国境内申请，则需缴付 500英镑。

内政部称，新政策是延续英国对港人「坚定不移的承诺」。英国人权组织「香港监察」欢迎这项新措施，认为可确保有需要紧急离开香港的人有一个迅速途径。

不过，新计划刺痛中国，中国驻英大使馆翌日以答记者问的方式反对英方继续操弄BNO问题，指新措施是图谋抹黑和祸乱香港，又指一些受蛊惑的港人背井离乡地抵英后，生计窘迫，备受歧视。

香港推出高才通计划时, 曾成为中国微博榜首 2023年8月28日 © 3月7日网页截图

港府头七个月抢得3.8万人才 大部分为大陆人

而在英国公布BNO签证计划最新数字当日，中国的《广州日报》刊登香港劳工及福利局局长孙玉菡的访问，指截至7月底，港府各项吸引人才的措施共收到12万宗申请，已批出超过 7.5万宗，当中有超过3.8万名申请者已经抵港，即七个月内已超越每年至少输入3.5万名人才的目标。他形容数字令人鼓舞，认为香港机遇处处，对全球人才仍有相当吸引力。

孙玉菡续称，各项措施中，以去年底开始的高端人才通行证计划（简称「高才通」）反应尤其踊跃，至上月底接获逾 4万宗申请，超过 3万宗获批。至于采取计分制的优秀人才入境计划经优化后，已接获 4万宗申请，至今批出约 1万宗申请，是优才计划推出以来获批宗数最多的一年。翻查资料，港府自今年1月起，取消该划每年4000名的限额，而属于人才清单所列专业则可多得30分，相等于最低及格分数 80分的38%。

不过，孙玉菡的访问没有交代获批人士所属国家丶年龄丶职业丶是否已在港找到工作等资料。

翻查资料，入境处6月底曾透露，截至 5月底，「高才通」计划有超过 2.1万人获批，当中九成半来自中国内地，年龄以 18至30岁人士为主，占总数约四成。

然而，「高才通」计划备受批评，包括审批门槛太宽松，以致获批者离高端人才有距离，更甚者是曾因基因编辑胚胎而被判监三年的前副教授贺建奎亦获批；另外，港府几乎不经审查丶只需两三天便批出签证的情况，亦被中国内地人用作来港旅游丶产子的快速途径；至于港府未能掌握「高才通」计划人士来港情况亦广受诟病，忧虑获批者根本无意留港建港。

吴志森亦在其网上节目中指出，孙玉菡等港府官员公布资料不全的「抢人才」成绩已沦为宣传计划，以为骗己便可骗人，但实际上这种「换血」策略换入来以取代已移民港人的，绝大部分是中国内地人，这些人固然容易管理，亦少有异议，但他质疑这是否对香港有利。可是港府官员却沾沾自喜，以为可以欺上瞒下。

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