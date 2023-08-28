被中国监禁的澳大利亚华裔学者——杨恒均担心自己的生命安全

杨恒均健康状况

一位澳大利亚华裔学者因被控从事间谍活动而被中国监禁，周一他的朋友表示，在押的他担心如果不接受医护治疗，会死在狱中。

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出生在中国的杨恒均又名杨军，自 2019 年以来一直被中国监禁，并在2021 年年中被闭门审判，据北京方面的说法，诉讼程序涉及“国家机密”。他目前仍在等待判决。

这次审判遭到人权捍卫者的强烈批评。 杨恒均对间谍指控也提出了异议。

目前这位学者的肾脏上长了一个十厘米大的囊肿。 他的病情已经引起了澳大利亚外交官的注意，曾前往探望。

法新社发自悉尼的报道称，杨恒均通过一位朋友和支持者，在一条短信中表达了自己的严重担忧，他说：“如果我的健康出了问题，死在这里，外面的人不会知道真相，”他还补充道：“如果我出了什么事，谁能为我说话？”

2017 年曾受到中国当局讯问和拘留的政治学教授冯崇义表示，他越来越担心好友杨恒均的健康状况。他说： “这些监​​狱或拘留中心无法提供像样的医疗”。

杨恒均在 2021 年 5 月声称，拘留期间，他曾在一处秘密关押地点遭受酷刑，并担心被逼供说出的供词可能会对自己不利。 北京否认了这些指控。

澳大利亚外交部长黄英贤的发言人周一表示，堪培拉政府对“此案的持续拖延”“深感不安”。

澳大利亚华裔记者成蕾自 2020 年 8 月起也因间谍罪在中国被拘留。 去年三月，她接受了闭门审判。

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