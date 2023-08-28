被指称违反国安法 推广粤语协会“港语学”停运

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已经有10年历史的在香港的“港语学“主席陈乐行今天8月28日在社交网站宣布即日起停止香港注册社团”港语学“所有运作，并启动解散程序，主要因为国安人员的压力。

北京通过香港国安法并且在2020年推行，引发当地大规模的游行抗议

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香港的“港语学“协会主席陈乐行今天8月28日在社交网站宣布即日起停止香港注册社团”港语学“协会所有运作，并启动解散程序，主要为了保护家人安全。

推广粤语的“港语学“协会在2013年成立，旨在维护香港人讲广东话的权利，该协会已经有10年的历史，

“港语学“协会主席陈乐行称，近日香港国安处人员到他的住房搜查及问话，这些警员指”港语学“一篇广东话徵文比赛参赛作品涉嫌违反《国安法》，要求从网络上下架。

为保障他家人及前协会成员的安全，陈乐行表示在谘询律师意见后，他决定停止“港语学“协会的所有运作并启动解散程序，因为感到受到警察监视。

而且陈乐行称，本月22日，香港国安处人员没有搜查许可就在早上7时20分去到他的旧居，要求面见他本人，但当时他身处外地。他说国安处人员要求陈乐行家人转要求，将三年前“中西区广东话徵文比赛“的一篇小说文章下架。

北京通过香港国安法并且在2020年推行，引发当地大规模的游行抗议，反对派被迫噤声。

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