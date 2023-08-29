中国严禁日本海产品 日本警告要到世贸告状

中国/日本/核处理水入海

在受灾的福岛第一核电站泄漏处理过的核水排海后，日本周二威胁将中国告上世界贸易组织，寻求撤销北京对日本所有海鲜进口的禁令。

广告 继续浏览后续

日本外务大臣林芳正对新闻界称，日本将在世贸组织框架下采取各种途径，针对中国水产品禁令采取必要行动。

日本经济安全大臣高市早苗另外表示，如果通过外交途径向中国提出抗议无效，向世贸组织提起申诉可能会成为一种选择。

据路透社今天报道称，此番言论发表之际，日本企业和公共设施不断收到来自中国+86国家代码的骚扰电话，许多骚扰电话抨击福岛放水。

据时事新闻报道，日本国家警察厅迄今为止已收到 225 起骚扰电话报告，政府表示正在寻求电信公司的帮助来拦截这些电话。

日本电报电话公司旗下 NTT Communications 的一位发言人表示，越来越多的固定电话用户要求屏蔽外国号码。NTT 以及 KDDI 和软银公司等其他电话公司正在根据政府的要求讨论采取措施。

为包括福岛县在内的日本东部地区提供服务的 NTT East 表示，为了回应政府的请求，该公司已于周二设立了一个客户服务中心，专门处理来自海外的骚扰电话。

日本经济产业大臣西村康稔在新闻发布会上表示：“对于大量可能来自中国的骚扰电话，我们感到非常遗憾和担忧。” 他说，据福岛民众称，有些电话甚至打到了医院。日本经济产业大臣敦促，“医院人命关天。请立即停止电话骚扰。”

这位部长透露，日本政府正在收集有关中国抵制日本产品运动的报告的信息，并将与商界领袖合作应对解决这一问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅