中国地方鼓励生育新招：奖励娶25岁以下的新娘子

中国/结婚生育

中国东部一个县向25岁或以下的新娘提供1000元人民币（137美元）的“奖励”，这是激励年轻人结婚生育孩子的最新措施.路透社说，中国越来越担心结婚减少以及出生率下降问题。

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中国常山县官方微信账号上周发布的通知称，奖励是为了促进适龄结婚与生育。奖励还包括为有孩子的夫妇提供一系列儿童保育、生育和教育补贴。

路透社说，出于对中国六十年来人口首次下降和人口迅速老龄化的担忧，中国当局正在紧急尝试一系列措施来提高出生率，包括财政激励措施和改善儿童保育设施。

中国的法定结婚年龄为男性22岁，女性20岁，但结婚数量一直在下降。由于官方政策使单身女性更难生育，也部分影响至出生率下降。

根据中国政府 6 月份发布的数据，2022 年结婚率创下历史新低，为 680 万，为 1986 年以来的最低水平。去年结婚人数比 2021 年更减少了 80 万。

据官方媒体消息说，中国的生育率已经是世界上最低的国家之一，预计到 2022 年将降至 1.09 的历史新低。

据该报道，在中国，高昂的育儿费用和不得不停止自己的职业生涯，让许多女性不愿生更多的孩子，甚至根本不想生孩子。性别歧视和由妇女照顾子女的传统陈规定型观念在中国仍然普遍存在。

路透社说，消费者信心低迷以及对中国经济健康状况日益担忧也是中国年轻人不愿结婚生子的关键因素。

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