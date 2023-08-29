中国热卖核辐射检测仪 但有测出自家超标900倍

中国/房地产/核处理水入海/核辐射

日本核处理水排海后，中国国内在恐慌情绪蔓延下，除低价的食盐被抢购一空，连高价的核辐射检测仪也卖到缺货。但不少买到货的中国民众检测后赫然发现，自己家里才是核辐射量最高的地方。一名中国网友在社群贴文称，用盖格计数器测量后发现，辐射值竟是所说的东京辐射数的976倍。

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据中央社今天引述消息报道称，日本核处理水24日排海后，原本属冷门产品、单价约在人民币350至500元间的核辐射检测仪瞬间大卖。据网购热搜数字显示，“核辐射检测仪”的搜寻量，较1周前大增232%。不到1周时间，中国国内的核辐射检测仪在库存不足、生产不及下，迅速卖到缺货。有的厂家8月至今的销售量就突破1万台，是以往月销量的数倍。有的销售平台则显示，尚未消化的核辐射检测仪订单多达数万笔。

据中国官方媒体称，顺利买到核辐射检测仪的中国民众，一收到货就在自己所处的环境中四处测量。但却意外发现，核辐射量最高的地方，居然是自己家里。消息指浙江某沿海城市一名夏姓民众表示，她在户外拿检测仪测量，仪器显示辐射量只有每小时0.06至0.08微西弗。但拿到家里一测，辐射量反而升高到每小时0.1到0.2微西弗。

夏姓民众指出，因为家住沿海城市，她生怕会受核辐射影响，所以买检测仪让自己放心点。到货后，她拿着测量仪在社区里、家里到处测量，结果发现家里的辐射值最高，其中厕所、卧室的数字又更高。

根据中国网上消息说，在中国网络上，不少人都秀出了自家的核辐射测量值，大多都在每小时0.1微西弗左右，与夏姓民众测得的差不多。有人因此怀疑，这些核辐射来自建材，其中瓷砖、大理石的辐射量很高。

还有中国网友表示，以后若要进行室内装修，大家恐怕都会人手一台检测仪，亲自检测建材辐射量，“建材市场生意要难做了”。

其他中国网络平台则有网友直指，不测不知道，一测出来，自己家里“恐怕比海里的辐射量还高”；还有网友意有所指地说，既然检测出来是这样“大家瞎折腾什么呢，该吃吃、该喝喝、该干嘛干嘛”。

据新头壳消息说，上海一网友测自家核辐射值竟是东京976倍，学者警告，日本核电厂排水反而加剧中国房地产危机。

日本24日开始排放福岛核废水，引发中国跳脚，不仅引发中国民众抢购盐的现象，中国网络社群更流传一段贴文，民众称利用盖格计数器这一检测游离核辐射的仪器测量，一测之下竟发现，自家的辐射值竟是东京的976倍，相关讯息在中国网易和微博等社群掀起热议。

报道引述加拿大约克大学副教授沈荣钦认为，这个发现无异于对正在坠落的房地产市场落井下石，让中国经济陷入更大的困难中。

据该消息，一名中国网友在社群贴文称，用盖格计数器测量后发现，辐射值竟是东京的976倍，贴文写道，自家数值比福岛3.0还严重，会不定时升高，最高有9.7，真让他惊呆了，他指出，按照央视新闻的数据，东京的值为0.01，那他家的数据就是东京的976倍了，该名中国网友称，自己的盖格计数器买了半年，没想到在家里测，一用就爆炸，他现在头很痛，想知道这是普遍的现象还是个别现象。

这段贴文被截图流传在中国网络社群中，该报引述沈荣钦表示，虽然听起来不可思议，不过历史以一种难以预料的方式发生了，中国民众为了避免核污染，购买盖革计数器检测海洋食品，结果多数未发现核污染。

据沈荣钦指出，中国的建材普遍有超标核辐射的问题，这让不少中国民众大惊失色，其他城市也纷纷效法检测，初步显示中国建筑辐射污染的情形恐怕并不罕见，民众开始对房地产商抱怨，也怀疑其中是否有官商勾结。

沈荣钦认为，从恒大、碧桂园到SOHO的财务危机本来已经让中国房地产泡沫破裂，如今民众发现原来核辐射污染不是来自海上，而是来自住家与办公室，每天暴露在超标的核污染中。这个发现无异于对正在坠落的房地产市场落井下石，让中国经济陷入更大的困难中。

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