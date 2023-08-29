国际原子能机构总干事证实：首期排放的福岛废水无害无毒

国际原子能机构负责人星期二说，福岛第一核电站排放的废水的氚含量低于预期水平，对民众没有构成威胁。

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国际原子能机构负责人格罗西（Rafael Grossi）在访问斯德哥尔摩时对法新社说，“我们迄今可以证实，这些废水的首批排放不包含任何有害水平的放射性核素。”

在发生了世界上最严重核事故之一的12年后，日本于上周开始将废水排入太平洋，同时逐渐在未来几十年中排放大约相当于540个奥林匹克游泳池的废水。

格罗西说，“开始是按照我们的预期进行，但我们将继续（监督），直到排放完最后一滴。”

国际原子能机构8月24日说，其独立分析显示，日本福岛正在释放的稀释废水的氚含量“远低于每公升1500贝克勒尔的操作限制。”

这个限制也远低于日本的国家安全标准。

日本多次表示废水是无害的，但此举引发当地渔民的担忧并在中国引发愤怒，中国暂停从日本进口海产品。

福岛第一核电的处理水排放到太平洋获得了国际原子能机构的核查批准，东京方面也保证这些水对环境和人类健康是安全的。 福岛核泄漏水经过处理后，除氚外的所有放射性物质都被去除，在用海水1比7稀释后，再排放入海，其放射性水平低于每升 1500 贝克勒尔的目标限值，远低于日本的此类操作标淮 40 倍，此类处理排放也是全球核工业的普遍做法。

据核电站运营商日本东京电力公司（Tepco）和日本当局称，自核泄漏开始以来进行的海水检测证实，放射性水平符合预测，没有超过设定的限值。

国际原子能机构上周四也根据自己的分析结果保证，日本拟向大海排放的三态水中的放射性水平 "远远低于 "1500 Bq贝克勒尔的运行限值。

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