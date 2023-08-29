天子脚下 很多店家关门称经济真的放缓了

中国/经济

以内需危机为标志的中国经济复苏已降半旗。 这种消费尚未重启的例证是：北京的一些商店被关闭了，其中包括 2019 年收购的前法国家乐福的品牌店。

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北京商店关门，这是中国国内经济放缓的迹象。据本台驻北京记者斯特凡·拉加德 (Stéphane Lagarde) 采访报道，“家乐福，完了，整个北京都这样了。”这是位来自中国首都韩国区购物中心的商贩所说。

入口栅栏关闭了，跑步机停止了，排练也停了……这个法国品牌曾经是外国在华定居点的象征，在疫情爆发前被一家中国电子产品分销商收购，但它无法抵御连续两次海啸的影响：电子商务停滞和新冠疫情打击。

该店大多数员工已被解雇。 有些人找到了工作，比如这位玩具柜台的推销员，他用飞镖枪向对面摊位的面板射击。据他介绍说，“年初家乐福就关门了，不仅仅是家乐福，很多商家都关门离开了购物中心。 »

有的企业倒闭，有的企业陷入困境……北京的许多购物中心都在努力吸引新租户。

“在新冠疫情爆发之前，这种方式运作行很好。” 据电影院附近地下室的一位餐馆老板说，“那时我们是连锁的。 我们有五家餐馆。 如今，就只剩下一家了，而且有没有多少顾客。 ”

据这里清洁工说，“我还得继续我的活儿了。” 今年夏天，他经常独自一人出现在北京北部这些办公楼和商店的走廊里。 一位负责出租的经纪人解释道：“哦，你知道，直到 2018 年，情况很不错：所有的商店都被租出了，餐厅和办公室也抢手。 正常情况下，我们这里最多可容纳 60,000 人。 如今，这三座建筑的利用率只达 70%。 ”

一位附近的贸易商告诉我们，尽管租金价格下降了一半以上，但仍有 30% 甚至 40% 的房屋空置。 中国7月份消费者价格指数下降0.3%，加上内需下降，这是通货紧缩的迹象。

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