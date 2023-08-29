日本驻华使馆遭扔砖头 中国许诺保证安全

日本/中国/扔石块。核处理水入海

日本政府相关人士2透露，日本东京电力福岛第一核电站处理水排海作业启动的24日，在北京的日本驻华大使馆用地内被人投掷砖块。但职员和设施未遭到损坏。日本已向中国交涉。中国外交部发言人今天许诺，会保障日本外交人员人身安全。汪文斌昨天在例行新闻发布会上已经对此作出承诺，但事件显示此后仍然发生对日本使馆扔石块攻击示威。

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据法新社今天报道称，自日本福岛核电站事故污染水排放引发争议以来，日本驻华大使馆前发生抗议，使馆受电话骚扰掀起浪潮，中国今天许诺对居住在中国的外国人的安全保证。

中国外交发言人汪文斌今天在例行新闻发布会上在被问及此事时对记者说：中方一贯依法保护外国人的安全、权利和合法权益。

据共同社消息说，日本福岛排海启动后日本驻华大使馆被扔砖块。

但目前在日本驻华大使馆附近中国加派了值守警车。

中国外交部发言人汪文斌在28日的记者会上，关于在华日本人学校持续被扔石块或鸡蛋的骚扰，表示“中方一贯依法保障在华外国人的安全和合法权益”。

随着排海作业的启动，中国的反日情绪扩大。日本国内的个人和团体接到大量来自中国的骚扰电话，此外据日本政府相关人士称，在华日本大使馆和领事馆也多次接到骚扰电话。

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