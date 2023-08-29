欧盟敦促中国外交透明 交代秦刚事情

欧盟/中国/秦刚

即将离任的布鲁塞尔亚洲事务负责人告诉《政治》《POLITICO》杂志，北京需要对秦刚失踪一事敞开心扉。

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据POLITICO今天报道称，欧盟高级官员称中国应坦白部长失踪一事。报道并称，北京正面临欧盟最高亚洲政策官员的呼吁，要求北京对中国前外交部长秦刚突然失踪做出解释。

在接受《政治》杂志采访时，即将离任的欧盟亚洲事务主席古纳尔·维根德表示，北京方面应该阐明秦刚两个月没有在公开场合露面的原因，秦刚上任仅仅七个月后就在七月份被解除了职务。

据欧盟亚洲事务负责人维根德在本月早些时候的采访中表示，“我不想对前部长秦刚的突然失踪发表评论，我是在他担任副部长时认识他的。” 维根德称，“我确实希望中国领导人能够提供更多有关所发生事件的信息。”他问道，“这是一个健康问题吗？还是有其他原因导致中国外长突然从公众视野和国际形象中消失？”

据POLITICO称，欧盟外交机器中这位很少接受媒体采访的高级人物的询问，加剧了欧盟对中国日益增长的不满，口水战已经涵盖了从贸易失衡到围绕台湾和北京的军事扩张主义，以及中国与莫斯科密切关系。

中国尚未解释为何秦刚上个月被免去外长职务，政府发言人不再重复之前关于秦有“健康问题”的说法。迄今为止，大多数西方政府都将这一事件视为中国的内政。目前，秦仍然保留中国国务委员的头衔，但秦刚还没有在公开场合以这一职务露面。

秦刚的缺席导致欧盟外交政策负责人何塞普·博雷尔(Josep Borrell)原定访华计划被推迟，目前初步预计博雷尔将在今年秋天与中国最高外交官王毅会面。

据维根德说，“我们不仅仅是为了对话而对话；而是为了对话。”重要的是，我们是为了取得具体成果而进行对话，”

这位中国问题专家将于 8 月 31 日从欧盟外交政策机构欧洲对外行动署亚太区负责人的职位上退休。外交官们告诉《政治》杂志，EEAS 目前正处于确定维根继任者的最后阶段，正在甄选来自该机构和欧盟各国首都的候选人。

在采访中，维根德还批评了北京的许多国际倡议，例如“一带一路”或“全球发展倡议”，警告说它们与欧洲所倡导的以及与联合国领导的体系存在“重大偏差”。

“中国经常说一些东西不起作用，并且称根据中国的解释应该更好。与此同时，中国表示希望为世界治理做出贡献。” “中国必须做出决定，是要推进自己以中国为中心的所谓‘全球倡议’，还是要让联合国及其专门组织成为一个更有效的普遍框架。”

韦根上任之际，欧洲各国政府对北京的立场急剧加强。德国是欧盟与中国的最大贸易伙伴，支持“去风险”供应链以避免过度依赖中国的做法， 而欧盟所有波罗的海成员国都退出了北京以前的“17+1”模式，该组织曾为中国的发展而设计。在西方因侵略乌克兰而对克里姆林宫实施制裁后，欧洲还担心中国作为俄罗斯最重要续补生命线的角色。

维根德说，“对于关键依赖性、脆弱性、去风险必要性的认识……不同的[欧盟]国家可能会有不同的答案，”维根德说。“但我想说，我们（欧盟成员国）的分析仍然具有更高的共同性，而且我们的目标也更加统一。”

维根德也向华盛顿传达信息，即防亲欧的拜登政府明年无法连任。

维根德说，“也许特朗普或新的共和党政府也可能会考虑到这一点，乐见欧洲发挥着不同的作用，欧盟与整个印太地区的许多合作伙伴都有积极主动的议程，而且我们的合作伙伴希望欧洲积极参与，欧洲自己不希望仅仅成为美中地缘政治竞争的陪衬。”

据该报透露，韦根将于今年晚些时候在欧洲学院担任教职。

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