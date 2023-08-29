金正恩要加强海军力量 应对美国及盟友

朝鲜/美日韩

朝鲜领导人金正恩8月28日视察海军，指责美军集结导致朝鲜半岛海域变成战争高危区，他呼吁要加强朝鲜海军力量。

朝鲜今年也进行了创纪录的武器试验，上周第二次尝试将间谍卫星送入轨道，但以失败告终。

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朝鲜领导人金正恩本周一视察海军，指责美日韩拉帮结派，进行军事演习，他说鉴于敌人最近有侵略企图，要加强发展朝鲜海军力量非常紧迫。

朝鲜官方媒体朝中社今天8月29日报道，金正恩视察海军发表讲话时，指责“美国黑帮“集结军备力量，将朝鲜半岛附近海域变成“最动荡不安的海域”，称“有发生核战争的危险，比以往任何时候都更加不安全”。

报道称朝鲜海军司令向金正恩汇报作战计划，金针恩提出要“处于战斗警戒状态”，并要“全面”实现武器装备现代化。

朝鲜中央通讯社还刊登金正恩和女儿与海军军官们一起合影的照片。

近期美国总统拜登与日本首相岸田文雄和韩国总理尹锡悦在戴维营进行历史性峰会，表示三方军事和经济伙伴关系迈出了重要一步，美日韩三国决定定期举行联合军事演习。

美日韩从本周二开始进行联合海军导弹防御演习，来应对平壤日益严重的导弹威胁。

韩国海军在一份声明中称，在韩国济州岛附近的国际水域举行的演习，驱逐舰配备三国的“神盾”雷达系统。

朝鲜今年也进行了创纪录的武器试验，上周第二次尝试将间谍卫星送入轨道，但以失败告终。

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