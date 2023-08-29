雷蒙多：面对全球挑战美中要做得更多

雷蒙多访华

中美 – 美国商务部长吉娜·雷蒙多周二在北京与中国总理李强会面时表示，面对全球性问题，美国和中国必须“共同采取更多行动”。她引用了“全球关注的话题，例如气候变化、人工智能、芬太尼危机”。她说：“我认为世界期望我们共同采取更多行动来解决这些问题”。

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美国商务部长雷蒙多还告诉李强，“我完全同意您的观点，两国的贸易来往可以成为我们关系的支柱”。

她补充说，“拜登总统让我来这里是要传达这样一个信息：我们的目标不是脱钩（两个经济体之间，编者注）。我们正在寻求维持与中国的贸易关系，美中两国年贸易额达7,000亿美元，是全球最重大的经济关系之一，全球都殷切期盼两国经济关系回稳” 。

据官方新华社报道，李强回复雷蒙多称，把经贸问题泛政治化、泛安全化，不仅严重影响两国关系与互信，也损害两国企业和人民的利益，将给全球经济带来灾难性影响。法国媒体广泛报道了李强上述讲话。

中国国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰29日下午在京会见美国商务部长雷蒙多。雷蒙多与何立峰会晤时表示，美中关系是全球最重要的双边关系之一，管理好这种关系，对两国以至世界都至关重要。

雷蒙多对何立峰强调，美国把“国家安全”放在首位，在保护国家安全方面决不会妥协，但决不会寻求与中国脱钩或阻碍中国经济的发展。

美国商务部长再次保证，华盛顿“永远不会在保护我们的国家安全方面妥协”，但也不会寻求“阻碍中国经济”。

何立峰告诉他，北京希望表现出“保持经济共识，加强合作”。

此前，美国财政部长耶伦和美国气候问题特使克里7月份访问中国，美国外交首脑安东尼·布林肯于六月访问了北京。雷蒙多是今年第四位访问中国的美国高级政客。

中国商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛表示，经贸关系是中美关系的压舱石。王文涛部长和雷蒙多部长认识到中美在经贸领域开展开放和富有成效对话的重要性，宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道。双方成立了一个工作组。两位部长同意经常性沟通，每年至少会见一次。

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