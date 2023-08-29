删除垃圾伪装账号

Meta删除数千个中国宣传账户

中国 – 美国社群媒体平台脸书（Facebook）的母公司Meta29日宣布，已删除7700多个脸书帐号，这些账号是广为扩散的中国网络垃圾行动的一部分，该行动试图以隐秘方式助力中国并批评西方。

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Plus de 7700 comptes Facebook ainsi qu’une quinzaine de comptes Instagram sont concernés, ce qui en fait la plus importante action de suppression de comptes, a affirmé Meta. le 29 août 2023
Plus de 7700 comptes Facebook ainsi qu’une quinzaine de comptes Instagram sont concernés, ce qui en fait la plus importante action de suppression de comptes, a affirmé Meta. le 29 août 2023 © Jeff Chiu Associated Press
作者： 法广
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法新社报导，根据Meta提出的威胁报告，中国这项被人称作“垃圾讯息伪装”（Spamouflage）的行动，活跃于50多个社群媒体平台和网路论坛，包括Meta旗下的脸书和Instagram（IG）、中国字节跳动公司推出的TikTok、谷歌（Google）母公司Alphabet拥有的YouTube，以及旧称推特（Twitter）的X。

Meta全球威胁情报事务主管尼莫（Ben Nimmo）表示：“我们估计，这是我们所知今日世界上范围最广、产量最多的暗中影响力作战（又称认知作战）行动，不过并未成功。”

尼莫还说：“我们持续能够确认，这项垃圾讯息伪装行动，与中国执法单位有关联的个人挂钩。”

Meta一举删除了7700多个脸书帐号和15个IG帐号，并形容这是Meta旗下平台史上最大规模单次取缔行动。

尼莫表示：“这是我们首次能够把好几个帐号群串联起来，证实它们全都属于同一个行动。”

Meta的报告写道，这个垃圾讯息网络通常会发表称赞中国和新疆的贴文，并且发文抨击美国、西方外交政策和批评中国政府的记者与研究人员。

根据报告，这项行动是从中国发动，锁定地点包括台湾、美国、澳洲、英国和日本，以及全球华语受众。

不过，Meta的团队表示，这个网络获得的互动似乎很少，留言的人也倾向指出不实说法。

Meta还指出，这些假帐号群的经营者位处中国不同地区，帐号活跃时间强烈暗示是一群群人在办公室每日依上班时间操作。

尼莫表示，中国使用的一些手法，类似2019年被揭穿的俄罗斯网路假讯息操作，暗示双方可能互相学习。

 

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