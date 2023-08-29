Meta删除数千个中国宣传账户

删除垃圾伪装账号

中国 – 美国社群媒体平台脸书（Facebook）的母公司Meta29日宣布，已删除7700多个脸书帐号，这些账号是广为扩散的中国网络垃圾行动的一部分，该行动试图以隐秘方式助力中国并批评西方。

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法新社报导，根据Meta提出的威胁报告，中国这项被人称作“垃圾讯息伪装”（Spamouflage）的行动，活跃于50多个社群媒体平台和网路论坛，包括Meta旗下的脸书和Instagram（IG）、中国字节跳动公司推出的TikTok、谷歌（Google）母公司Alphabet拥有的YouTube，以及旧称推特（Twitter）的X。

Meta全球威胁情报事务主管尼莫（Ben Nimmo）表示：“我们估计，这是我们所知今日世界上范围最广、产量最多的暗中影响力作战（又称认知作战）行动，不过并未成功。”

尼莫还说：“我们持续能够确认，这项垃圾讯息伪装行动，与中国执法单位有关联的个人挂钩。”

Meta一举删除了7700多个脸书帐号和15个IG帐号，并形容这是Meta旗下平台史上最大规模单次取缔行动。

尼莫表示：“这是我们首次能够把好几个帐号群串联起来，证实它们全都属于同一个行动。”

Meta的报告写道，这个垃圾讯息网络通常会发表称赞中国和新疆的贴文，并且发文抨击美国、西方外交政策和批评中国政府的记者与研究人员。

根据报告，这项行动是从中国发动，锁定地点包括台湾、美国、澳洲、英国和日本，以及全球华语受众。

不过，Meta的团队表示，这个网络获得的互动似乎很少，留言的人也倾向指出不实说法。

Meta还指出，这些假帐号群的经营者位处中国不同地区，帐号活跃时间强烈暗示是一群群人在办公室每日依上班时间操作。

尼莫表示，中国使用的一些手法，类似2019年被揭穿的俄罗斯网路假讯息操作，暗示双方可能互相学习。

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