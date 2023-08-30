中国国家宗教事务局原局长崔茂虎被“双开”

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中国国家宗教事务局原局长和统战部副部长崔茂虎被开除党籍和公职，他的两个职位由中共青海省委常委、西宁市委书记陈瑞峰接替。

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据中纪委和中国国家监委网站8月30日宣布，中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎因“严重违纪违法”问题受到该机构的立案审查调查。

该网站在列出崔茂虎的一批“罪状”后说，经中共中央批准，决定给予崔茂虎开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的二十大代表资格；移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

崔茂虎被列出的“罪状”首先涉及政治问题，包括他“落实党中央决策部署不坚决”，“违规占用耕地搞政绩工程”，“履行全面从严治党主体责任不力”，“对抗组织审查”，“不报告个人事项”，“不如实向组织说明问题”等等。

然后是经济问题，比如：接受可影响公务的宴会和旅游活动，收受礼物和财物，利用职权积极展开“权色交易”和“钱色交易”，干预司法活动，为他人在工程承揽、干部任用等方面谋利。

崔茂虎，在今年3月份，中国新一届政府开始任期几天后，被国家宗教局免职并调查。

据维基百科介绍，崔茂虎1965年生，云南宣威人，1987年毕业于云南大学政治系，曾任中共丽江市委书记，中共云南省委常委、秘书长，中共中央统战部副部长、中国国家宗教事务局局长。

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