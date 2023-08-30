加速处理支援抗争运动人道基金 港国安警再拘两男 累计18人被捕

香港/政治

香港警方国家安全处加强对在2019年反修例运动期间支援抗争者进行诉讼和接受医疗受务的「612人道支援基金」的指控，昨(29日)天再拘捕一名社工和医生，指他们涉嫌串谋「基金」接受海外组织捐款和向逃亡海外人士或推动制裁香港的组织提供金钱资助，触犯「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全」罪。这是警方月内第二次以相同罪名拘捕与「基金」相关人士，亦令「基金」或相关人士被捕增至最少18人。

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港府昨午公布，国安警员持法庭手令搜查数个单位，拘捕两名年龄分别是33岁和59岁的男子，怀疑他们违反《国安法》中的「串谋勾外」罪和《公安条例》中的「串谋煽惑他人参与暴动」罪，并检走一批电脑丶电子通讯工具及其他与案有关或可作非法用途的证物。至于另一个被搜单位的人士则因身处海外而未有被捕。

警方未有透露被捕人更多个人资料，但不同香港传媒引述匿名的消息人士指出，其中一名被捕者姓黎，是注册医生，属2019年成立的「隐世医疗室」成员，为不便到医院求医的示威者提供义务医疗支援；另一被捕者姓莫，是一名社工，涉嫌曾在示威现场呼吁示威者可以向 612基金申请援助，以便继续参与街头抗争。

现时港人到医院急症室求医须登记个人资料，警方若对个别人士发生怀疑，可以查阅相关资料并采取进一步行动，在反修例期间，有示威者因害怕被捕而不愿到医院求医，当年10月，网上有帖文指，有见于市民碍于对个人资料泄露之担忧或经济困难未能到医院求诊，一些医护人员设立了非紧急医疗支援Telegram热线，名为「隐世医疗室」，已接触超过三百名病者。热线会解答医学问题丶提供义诊和转介服务，市民毋须提供个人资料。

据本台了解，被捕人士的组织曾向 612基金申请资助，亦曾向「基金」捐款，而警方则认为，612基金为「黑暴分子」提供医疗及其他支援，是鼓励他们参加暴动，故曾经接受基金资助或捐款予基金者亦涉嫌支援「黑暴」，有违法风险，呼吁市民不要以身试法。

至于搜查单位时不在港的，据悉是一名姓麦的医生，属玛丽医院麻醉科顾问级医生，他较早前休假，现正身处海外。他被指与另一义务医疗支援组织「MO Oncall」有关 ，该组织亦曾接受612基金资助。玛丽医院发言人回应传媒查询时称，警方昨午曾到该院调查，院方全力配合，现阶段该名医生并无任何临牀职务安排。

警方表示，被捕人现正被扣留调查，警方行动仍然继续，不排除会有更多人被捕。

今次是警方一个月内第二次拘捕曾经接受 612基金支援的医疗服务组织，之前一次是在本月10日，警方当时拘捕 10名与 612基金相关人士，当中包括职员和曾受支援的「国难忠医」，两批人均以涉嫌勾结境外势力罪和煽动暴动罪被捕。

警方去年5月已经用涉嫌勾结境外势力罪拘捕已解散的 612基金的五名信托人，包括天主教香港教区荣休主教陈日君枢机丶大律师吴霭仪丶立法会前议员何秀兰丶歌手何韵诗及学者许宝强；去年11月，拘捕基金秘书施城威。本月的拘捕行动明显更为频繁，令以串谋勾结境外势力罪的基金相关人士增至18人，暂未有人被控。

「612人道支援基金」在2019年反修例运动期间成立，主要是为被捕的示威者提供法律丶医疗及其他人道支援；2021年 8月，基金宣布停止运作，同年10月31日解散基金秘书处。

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