英外相五年来首次访华 称愿缔具成效关系 又会谈香港自由等中英强烈分歧议题

英国/中国/政治

英国外相祈湛明（James Cleverly，中国译作克莱弗利）今(30日)天对中国进行正式访问，是五年来首位访华的英国外相，他期望这次被视为「破冰之旅」的访华行程可与中国建立更具成效的关系，但又说，会与中方就双方有强烈分歧的议题进行讨论，包括香港的自由和要求中方撤销对五名英国国会议员的制裁等。有国会议员质疑他会否「企硬」，而「香港监察」则促请祈湛明须强硬要求中国遵守《中英联合声明》，并释放香港所有政治犯，包括前《苹果日报》创办人黎智英。

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在这次一再推迟的访华行程中，祈湛明将与中国外长王毅和国家副主席韩正会晤，属于正常规格。

面对英方直指中英关系的黄金时期已经结束，中国外交部发言人汪文斌昨日公布祈湛明的访华信息时没有评论现时的中英关系，他表示，克莱弗利访华期间，双方将就中英关系及共同关心的国际和地区问题深入沟通。希望英方与中方一道，秉持相互尊重精神，深入交流丶增进理解，推动中英关系稳定发展。

而在英国国会议员或反对他访华或敦促政府不要对北京软化立场的情况下，祈湛明在离开菲律宾丶启程前往北京时表示，中国对环球的影响力之大，令人难以忽略，双方此次会讨论英中如何合作，以及如何令两国关系更具成效，另亦会讨论气候变化丶中国在区内采取的姿态，以至如何应对俄罗斯入侵乌克兰等议题，希望能得出适当的结论。

他接受《金融时报》访问时又反驳反对他访华的言论，指英国若不运用影响力，当面向中方提出有关香港和新疆等情况的关注，才是软弱的表现。他明确指出，此行会向中方表明，只要不构成国家安全顾虑，英方欢迎来自中国的投资。

而在祈湛明表明访华会讨论香港的自由的同时，英国外交丶联邦及发展事务部亦发表声明，指外相将「就香港自治丶权利和自由在北京强推的《港区国安法》下所受的侵蚀，向中国提出质询」。

中英关系于三年多前北京在香港强推《国安法》后跌入谷底，英国更不顾中方反对推出另类移民途径，让持有英国国民(海外)(BNO)护照的港人在英居留五年后申请公民身分；其後，两国而因应外界对中国在新疆的侵扰人权报告而互相制裁对方人员。

但英国国会仍然批评声音不断，根据英国广播公司报道，外交委员会成员指事件反映政府对华政策不一致，而资深保守党员施志安爵士(Sir Iain Duncan Smith)就将祈湛明此行比作绥靖主义。

对于英国外相在香港人权打压不断升级之时访华，香港监察行政总监罗杰斯在脸书表示，这是香港强推《国安法》苛法和香港民主被摧毁以来，首次有英国大臣访华，他们要求祈湛明向中方明确表示，两国之间的稳定关系将视乎中国承诺维护《联合声明》，并尊重港人的权利丶自由和自治。否则，以中国如此公开丶频繁地违背其对英国丶联合国和港人的国际承诺，那它在应对气候变化丶结束乌克兰战争丶维护台海和平等问题上的诺言就没有什么意义了。

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