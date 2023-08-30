蒋万安争取上海动物园小猫熊赴台及台湾水果销沪

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正在上海出席「双城论坛」的台北市长蒋万安今天(30日)向媒体证实，他确实在昨晚的晚宴中，向上海方面请托，希望能引介上海动物园的小猫熊到台北市动物园；他并邀请上海市动物园明年组团到台北，参加台北市动物园110周年庆祝活动。据了解，上海市长龚正已有正面回应。

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「双城论坛」主论坛今天展开，蒋万安致词时指出，这趟双城论坛之行能顺利举行，并不是想当然耳的容易，必须克服彼此的分歧，创造可以对话的空间。他说，尤其重要的是，台北市愿意对话，愿意在不平静的两岸关系下，找寻可以对话，可以共享的价值。

蒋万安说，上海是一座了不起的城市，而台北是一座非常独特的城市，两座在历史上关系很深的现代化城市，如果能持续秉持理性、开放、进步的治理原则往前走，持续维持双城论坛及各项领域的合作，相信「双城好，两岸好」的期待必定可为。

上海市长龚正致词时则说，双城论坛「已经成为两岸经济社会融合发展一张响亮的名片」，将以更开放的姿态，更务实的举措，让更多台湾民众到大陆、到上海看一看。

龚正还说，上海正在强化全球资源分配、科技创新策源、高端产业引领和开放枢纽门户四大功能；台北科技产业发达、生态环境优美，希望两地在科技、文化、体育、卫生等领域深化合作。

今天台北和上海分别就「减碳永续」、「会展产业」、及「羽球运动」等三项议题签署了合作备忘录，蒋万安、龚正都在场亲自见证。

昨天晚宴前双方短暂会晤时，蒋万安为台湾果农发声，主动向上海方提出，「台湾果农放心种、上海市民安心吃」的构想，以及从上海动物园引介小猫熊到台湾的事。

今天受访时被问到，为何不是大猫熊，而是小猫熊？蒋万安证实，台北市动物园的同仁告诉他，园内的小猫熊血源亟待更新，而上海动物园的小猫熊基因，正是台北市想要的，希望藉由双城论坛的平台合作，同时也让两座城市的保育员、兽医员的技术能够交流。

他还提出，由于明年是台北市立动物园建园110周年，因此也邀请了上海动物园，组团到台北参与活动，共襄盛举。

据了解，上海市长龚正响应说，针对动物园、文化体育、水果等合作交流，都可以再落实。

昨天晚宴结束后，在陆方安排下，蒋万安和多名台北市议员到豫园商圈逛街，上海方面出动维安人力，但没有完全阻挡民众，蒋万安所经之处都被媒体和民众包围争睹。

他向街上人群挥手，并主动和民众合影，也邀请上海民众到台北玩，逛夜市、吃台湾小吃。许多上海民众都夸蒋万安 「好帅！好像明星！」

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