国际特赦谴责国际社会在联合国人权高专新疆报告发表后无所作为

国际特赦/新疆

8月31日是联合国人权高专属发表新疆人权报告一周年。国际人权组织国际特赦31日发表声明，谴责国际社会在这份报告提及中国针对新疆维吾尔人的迫害有可能犯下反人类罪行之后，无所作为。

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一年前的8月31日，时任联合国人权高专巴切莱特在其任期结束前的最后几分钟，最终公布了人权组织期待多时的关于中国政府在新疆严重违反人权行为的调查报告。

近年来，随着大批维吾尔人以及当地其它穆斯林被任意关押在集中营的消息曝光，中国政府在新疆的镇压政策引发国际社会广泛关注。时任联合国人权高专巴切莱特几次要求前往新疆实地考察，虽然终于在2022年5月成行，但这次有中国中央政府认可的行程在多大程度上可以确实了解到当地侵犯人权的行为引发国际人权团体以及海外维吾尔人团体的质疑。而联合国高专此前承诺公开的新疆人权状况报告一直到巴切莱特离任前的最后几分钟才得以公布。但一个多月后，同年10月，中国政府成功在联合国人权理事会争得47个成员国的支持，使得多个西方国家提出的就新疆问题展开讨论的议案被否决。

人权高专署这份新疆报告虽然并未提供比此前相关学者、人权团体或海外媒体的报告更多的内容，但肯定了这些资讯几年来对中国中央政府在新疆任意关押至少百万人、并有酷刑行为的指控，报告并由此认为，这些针对维吾尔人和其它少数族裔的人权侵犯可能构成反人类罪行。

国际特赦组织认为，这份报告发表后的一年间，国际社会的行动”严重不足“。该组织中国不负责人Sarah Brouks在31日发表的公报中指出，国际社会，包括联合国各重要组成部分，不仅没有针对这份报告提及的严重违反国际法的行为紧急采取行动，而且没有采取任何必要措施，帮助受害人伸张正义，让他们获得补偿。她呼吁国际社会行动起来，她认为，各国通过联合国人权理事会启动针对新疆侵犯人权行为的国际调查已经”刻不容缓”。

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