联合国消除种族委员会呼吁广泛取消新冠疫苗专利

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联合国消除种族主义委员会8月31日呼吁富裕国家，特别是德国、瑞士、英国和美国放弃新冠疫苗的知识产权，救助贫穷国家弱势群体。

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联合国消除种族主义委员会今天呼吁富裕国家，特别是德国、瑞士、英国和美国放弃新冠疫苗的知识产权。

早在 2022 年 6 月举行的世界贸易组织部长级会议上，经过艰苦谈判，成员国成功达成第一项协议，希望那些自愿的国家在五年内取向发展中国家消新冠疫苗专利。

由18 名独立专家组成的联合国消除种族歧视委员会本次发表的意见不具有约束力，该委员会表示，这项协议不够。

他们在联合国的一份声明中表示，这还不足以解决世界各地最容易受到种族歧视的人群和弱势群体接种疫苗问题，而他们是新冠疫情引起发病率高和死亡率高的受害者。

因此该联合国消除委员会指出由于新冠疫情是一个严重的公共卫生问题，其破坏性负面影响对易受种族歧视的群体和个人造成了不成比例的影响，因此呼吁德国、瑞士、英国和美国，放弃与与新冠疫情相关的疫苗、治疗或医疗技术的知识产权 。

世界卫生组织调查显示世界上约 32% 的人口至少接受过一剂加强疫苗，但在加蓬、巴布亚新几内亚、布隆迪和马达加斯加等发展中国家，这一比例不到 1%。

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