谢锋：把中国拒之门外就是关闭机遇、合作、稳定和发展大门

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中国驻美大使谢锋周二（8月29号）在华盛顿一个旨在促进两国经贸关系的商业论坛上发表讲话，警告北京和华盛顿之间不要脱钩和发生冲突。

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美联社报道，中国驻美大使谢锋在受邀参加《福布斯》举办的第五届美中商业论坛上通过视频发表讲话时表示，最大的风险是中美之间的脱钩，最大的不安全来源来自两国之间的对抗。

谢锋指出：“把中国拒之门外，就是关闭机遇、合作、稳定和发展的大门。”

针对一些对中国经济悲观的声音，谢锋表示，这种声音不会让自己变得更好，中国发展得好，世界就会变得更好。

谢大使还呼吁作为联合国安理会五个常任理事国之一的两国合作并共同应对全球挑战。他认为，中美是世界上最大的两个经济体和五常成员，中美之间的任何冲突和对抗都不会产生胜利者，只会给世界带来灾难。为世界带来更多和平与发展红利。

谢锋说：“这是一个充满挑战的时期。全球复苏依然乏力，各国都有自己的问题需要解决。大家都在同一条船上，谁都不能置身事外，更不能以牺牲别人的利益为代价。集团对抗不会带来和平，也不会带来和平。” “安全，脱钩只会适得其反。只有齐心协力，才能渡过难关。”他还敦促双方采取切实行动，探讨更多实实在在的合作成果，为两国关系注入更多正能量。包括调整中国旅游警示、续签中美科技合作协议、举办中美旅游领导人峰会、为彼此公民办理签证提供便利等。

他同时呼吁与会美国工商界人士继续为双边关系发展发挥作用。

是否脱钩似乎已成为美中两国之间关系备受关注的焦点，美国商务部长雷蒙多周三（8月30号）在结束四天访华行程的记者招待会上也强调说，美国不寻求与中国脱钩，但在涉及国家安全问题上没有谈判余地。

第5届中美商业论坛的主题为“逆风前行（New Paths Forward）”。包括美国前驻华大使博卡斯（Max Baucus）在内的多位嘉宾通过视频及现场演讲方式发表了讲话。

福布斯中国网站相关文章指出，近年来，受到地缘政治、贸易惯例以及投资限制的影响，中美关系陷入紧张状态。然而，美国内阁成员于近期对华进行高层访问则释放乐观信号。

01:22 中国驻美大使谢锋 © @美联社AP视频截图

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