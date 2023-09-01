武汉病毒专家石正丽获提名中科院院士候选人 网络炸翻

中国科学院8月31日公布2023年中科院院士增选有效候选人名单，其中包括武汉病毒研究所的病毒专家石正丽。在冠状病毒COVID-19为祸三年不能溯源的情况下，这个消息点燃网络舆论。

石正丽与其他研究人员在武汉病毒所工作的资料照片

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据中国官媒新华社３１日报道，经第９届中科院学部主席团第１０次会议审议，并由中科院党组审定，确认583人为2023年中科院的院士增选有效候选人。

在官媒发布的候选人清单中，武汉病毒研究所的石正丽位列“生命科学和医学学部”的１０９名候选人当中。清单显示，石正丽的推荐人是舒红兵。

包括推特“X热点话题”在内的许多网民说，推荐石正丽候的舒红兵是武毒所80后所长王延轶的丈夫。

BoLu文龍（@BoLu213） ：一个专利病毒一下干掉全球这么多人，还进而引发疫苗大灾难，沉重打击了西方及美帝，成功使党国立于万国唾骂之境地，有“蝙蝠女”美誉的石正丽同志必须入翰林院世袭罔替，绘像紫光阁，赐黄马褂加双眼花翎，大荷包一对，鼻烟壶一个！”

吴文行wenxingwu（@wuwenhang） ：石正丽当上院士候选人了。魔道兴盛。

Petrichor（@Jam79922967） ：不得了，武汉蝙蝠病毒女郎石正丽出现在2023年中国科学院院士增选有效候选人名单里面，推荐人是中科院院士舒红兵。此人不是别人，正是武汉病毒研究所所长王延轶的老公。新冠病毒从武汉爆发后，传播全球，死人无数。中国因此封控三年，经济遭到重创。之后突然放开，死人高峰。我看石正丽不当院士，对中国科学院声誉更好。

他补充说：蝙蝠病毒本来不传人，被石正丽等这么一改，于是就能传染人。石正丽今年成为中科院院士候选人了，伟大贡献啊！并贴出中华人民共和国国家知识产权局２０１２年９月２６公布的专利申请文件显示：周鹏，韩正刚，石正丽三人发明“蝙蝠SARS样冠状病毒刺突蛋白免疫决定区及制备方应运和用途”。

财经真相（@Rumoreconomy） ：蝙蝠女——石正丽，成为院士候选人！毒害世界有功？？？

微極導師”（@TaksimOsman） 在“李老师不是你老师”推特评论：“主要是后果太恶略，不过站在科学的角度，她无愧是“生物原子弹之母”，给个院士确实够格，给个诺奖都不过分”。

舒平风（英伦战队）（@0rQdwNnLHRlPk9k） ：石正丽研发出中共病毒，为共产党的生物超限战做出了重大贡献，所以成了院士候选人。完全符合中共的逻辑！

沉默的螺旋（@ChangHeLoRi） ：罗刹国里常颠倒，太传神了。

逝目以待”（@ChingChong_nmsl） ：武汉肺炎的研究得到了党的认可。

ALTSENG（@altseng）： 至少我們還知道她還沒死⋯

碎葉”（@YuiNangumo）： “屠呦呦女士好像到现在都未被评为院士吧”。

（本台截稿为止，未在推特网络找到赞石正丽获提名中科院院士的评论。）

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