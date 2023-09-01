财新：8月中国制造业PMI回升至51.0 高于预期

中国，经济

周五（9月1日）公布的一项独立调查指数显示，8月份中国制造业活动意外再次回升，达到六个月来的最高点，同时供应、内需和就业均有所改善。

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由标准普尔和商业媒体财新公布的中国8月份制造业采购经理人指数（PMI）为51.0，比7月份的49.2点反弹回升至荣枯线以上，PMI高 50 表明经济活动扩张，低于 50 则表明经济收缩。

这一数值高于预期的49.3，也是自 今年2 月份以来的最高值，反映了制造业状况进一步改善，在去的四个月中，财新采购经理人指数有三个月高于荣枯线。

在市场状况改善、销售回暖背景下，中国制造业活动和生产均有所增长，带动企业采购和用工的增加。财新调查显示，8月制造业就业指数六个月来首次升至扩张区间，为 2010 年 3 月以来最高。

企业信心指数8月尽管同比降至 11 个月以来的最低水平，但仍处于保持乐观区间。

财新智库经济学家王喆表示，8月份财新PMI 数据显示制造业 "逐步改善"，但内需不足或在更长时间形成负面循环，"经济下行压力 "可能“不断加大”。他指出， "中国国内外经济环境日趋复杂，增加了实施适当支持政策的紧迫性和必要性"。

为刺激经济活动，中国央行已多次降息。不过，当局暂时排除了出台大规模刺激计划的选项。北京倾向于采取有针对性的措施来刺激消费品制造业和汽车销售，尤其是在全球需求大幅下滑的情况下。

中国官方周四公布的8月份数据，采购经理人指数为49.7，比上月也有所改善，但仍低于50荣枯线，为连续第五个月萎缩。

调查主要针对中小企业的财新调查被认为能更准确地反映经济形势。据路透报道，财新调查了约 650 家主要位于沿海‘以出口导向型为主的公、私营企业，而官方调查是基于全国 3200 家企业。

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