中国和西方关系日益紧张，高盛用中国主权财富基金的投资受到安全质疑

金融

投行高盛利用与中国国有基金共同设立的一支基金收购了美、英国多家公司，其中一家公司旗下的网路安全业务为英国政府提供服务。英国金融时报提出高盛的操作凸显出随著西方国家加强对特别是来自中国的外国直接投资的审查，私募股权基金如何帮助主权财富基金建立对关键行业公司的间接控股。

广告 继续浏览后续

金融时报日前在报导中引述数名对这个基金及其运作情况有直接了解的人士透露，高盛在2017年与主权财富基金中国投资有限责任公司共同设立了一支私募股权投资「合作基金」，这个基金募集了25亿美元资金，高盛已利用来自这个基金的资金达成了7宗交易。

交易标的包括一家追踪全球供应链的初创公司，一家云计算领域的咨询机构，一家药物试验公司以及一家供应用于人工智慧、无人机和电动汽车电池的系统制造商。

金融时报的报导指出，高盛银行没有说明这些交易所用的资金至少有一部分来自中国国家基金。

2017年11月美国总统特朗普访问北京期间曾宣布中投公司和高盛成立中美制造业合作基金，主要投资美国工业企业。

华尔街日报2019年9月曾报导，时任中投总经理居伟民说，贸易战使得这家主权财富基金在投资美国方面变得更加谨慎。

金融时报指出，近年来北京与西方的关系日益紧张，但高盛仍加强了该基金的活动，在2021年进行了4项投资，去年进行了一项投资。其中一项是投资英国品质认证、检查及咨询服务企业劳盛集团（LRQA）。

劳盛下属的网路安全集团Nettitude在其网站称，它是英国政府批准的服务提供商，帮助「加强世界各地的政府和国防组织」。

金融时报的报导表示，高盛和中投合作的基金还投资了云端计算咨询公司Cprime、药物检测公司Parexel、追踪全球供应链的初创公司Project44、零售技术集团Aptos、照明公司Visual Comfort & Co以及产品用于无人机冷却系统等方面的美国加州制造商Boyd Corporation。，

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅