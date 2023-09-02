台湾支持梵蒂冈与北京交流以促进改善中国宗教自由和人权状况

梵蒂冈/中国/台湾

罗马教皇方济各9月1日上午飞抵蒙古，开启了对这个亚洲内陆国家的首次访问。教皇访问蒙古旨在加强梵蒂冈与亚洲的联系，最终目的则是希望缓和与北京的关系。台湾周六（9月2日）表示：支持梵蒂冈为与北京接触所作努力，并希望此举能够阻止中国“宗教自由和人权状况的恶化”。

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台湾外交部发布公报指出：台湾“充分尊重宗教自由，支持教廷不断与中方对话、解决中国天主教会宗教问题的努力”。“希望梵蒂冈与中国的交流有助于改善中国日益恶化的宗教自由和人权状况，实现中国宗教自由化的理想”。

《费加罗报》与法新社共同报道指出：教皇方济各前往蒙古途中，在飞越中国上空时，遵循梵蒂冈向飞越领空的国家致意的传统礼仪，向中国国家主席习近平和中国人民致以“良好祝愿”。北京则回应说希望与梵蒂冈“加强互信”，并表示教皇的祝愿“体现了友谊和善意”。

报道指出：罗马教廷是台北在欧洲的唯一外交盟友，与北京没有正式关系。

2022年，在中国天主教徒处境紧张的背景下，梵蒂冈与北京续签了曾在2018年签署的一项具有历史性的协议，这项协议涉及中国主教任命的棘手问题。

报道认为：教皇本次出访蒙古，为改善梵蒂冈与北京之间的关系而敞开大门至关重要。但是，改善与中国的关系将为台湾带来不利。自2016年，蔡英文上台以来，台湾已有9个外交盟友被北京挖走。

北京谴责蔡英文主张台湾独立的立场，并反对任何国家与台湾进行任何形式的官方交往。目前，世界上仍与台湾保有外交关系的国家只剩下13个。

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