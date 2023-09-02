台风 "苏拉 "横扫中国南部 但强度有所减弱

中国，气候

台风 "苏拉" 9月2日凌晨横扫中国南部，在多地带来强阵雨并引发大规模洪涝灾害，造成至少一人死亡。在香港，树木被强风连根拔起，部分房屋窗户被震碎，但台风强度没有预期的那么猛烈。

广告 继续浏览后续

中国国家气象中心宣布，"苏拉 "已从超强台风降级为强台风，北京时间1日晚8点时 30 分左右在广东珠海南部登陆。周五晚些时候，香港当局将警戒级别从 T8 提高到 T9，随后又提高到 T10，这是自二战以来仅 16 次发布的最高级别警报。在 T10警戒级持续 7 个多小时后，降级为 T8 级，但由于阵风时速仍然高达 139 公里，当局要求居民保持警惕。

据当地媒体报道，深圳有棵树倒下砸中车辆，造成一人死亡

苏拉台风预报有可能成为自1949年以来袭击该地区的最强台风之一，香港、深圳和中国南部其他主要城市数千万居民都被要求呆在家中，台风来临之前，中国两个省份的 88 万多人被疏散，数百个航班被取消。在香港，雨水冲刷着荒芜的街道，树木被连根拔起，学校推迟开学。商店和住宅的窗户都用胶带保护起来，为防止进水，维多利亚港附近的办公楼则在入口处都设置了路障。

香港机场管理局周五宣布取消 300 多个航班。证券交易所宣布取消 "所有上午时段的交易"。

1770 万居民深圳下令关闭办公室、商店和市场，并为居民开放避难所，傍晚市区停止了所有公共交通服务，而往返广州的火车则停运至周六下午 6 点。数十名送货司机冒着大风大雨，为躲在家中的居民送货。一名22 岁的速递员告诉法新社记者说，"我会一直工作，直到我觉得太危险为止。”"人们不想出门，但又需要物资。有很多人要求送货。”

气象观测表示，东部沿海地区 "可能出现严重水灾"，程度可能会与2018年超强台风 "山竹 "造成的水位相当。山竹台风共造成香港 300 多人受伤。影响了中国南方多省 300 多万人，造成 6 人死亡。

01:28 Hong Kong fechou escolas, paralisou as operações no aeroporto e cancelou as negociações na bolsa de valores nesta sexta-feira (01), devido à aproximação do supertufão Saola da costa meridional da China. REUTERS - TYRONE SIU

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅