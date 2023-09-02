日本首次在处理水中检测出高于日常值的放射性物质

日本/核废水

东京电力公司9月1日宣布，8月31日在福岛第一核电站处理水出口附近收集的海水中检测出放射性物质氚，含量为每升海水10贝克勒尔。 这是自8月24日开始将处理水排海以来首次检测到放射性物质氚，这一含量超过以往的数值，东京电力称这是由于处理水排海的影响所致，但是低于停止处理水排海的标准，“完全不存在安全问题”。对于处理水，日本政府和东电的标准是每升处理水的放射性物质氚浓度低于国家安全标准1500贝克勒尔的1/40。

广告 继续浏览后续

东京电力公司9月1日表示，8月31日在福岛第一核电站处理水出口附近的海水样本中检测到每升海水10贝克勒尔的放射性物质氚，其水平均低于正常分析和精密分析所要求的检测标准值下限。 这是自24日开始将处理说排海以来首次检测到氚，东京电力称，过去5年，福岛第一核电站近海氚的平均浓度在0.4至2.8贝克勒尔之间，并认为新检测到的数据是受到了处理水排海的影响。

东京电力在核电站周围3公里范围内的10个收集点中采样，检测到氚的样本是距离出口最近处的样本，而其余9个地方的样本，无论是以通常手段检测还是以精密方法检测，都低于检测标准的下限。

东京电力还分析了其中三个地点的海水中铯-137 等伽马射线核素的浓度，这些核素均低于检测标准值下限。

日本环境省和福岛县8月30日对核电站附近采集的海水进行了分析，均低于标准检测值的下限，水产厅在31日宣布，对出口附近采集的两条比目鱼进行了分析，检测值低于标准值的下限。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅