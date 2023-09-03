张展健康严重恶化 国际特赦和无国界记者呼吁紧急释放她

中国/张展

因在2020年赴武汉报道疫情而被判刑四年的公民记者张展，健康状况严重恶化，被转入监狱医院，引发外界关注。国际特赦和无国界记者组织都呼吁中国当局立即释放她。

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全球人权组织国际特赦在9月2日张展生日当天，发布声明，呼吁中国当局释放中国公民记者张展。

国际特赦说，张展因部分绝食抗议多年而健康状况恶化，2023 年7月被送往监狱医院。 此时的她体重仅有37公斤，是她被捕之前的50%。

无国界记者组织在9月1日发布声明说，自2020年起，曾获颁无国界记者新闻自由奖的记者张展仅因报导新冠疫情爆发而遭拘禁至今，近期她再度入院，如继续关押更极有可能命丧牢中，无国界记者（RSF）要求当局释放她。

自由亚洲的报道说，失去自由超过三年的公民记者张展，在上海女子监狱服刑。她在狱中曾长期绝食，外界关注她目前的健康情况。

近日，甘肃维权人士李大伟与张展的母亲通话后得知，张展因肠胃病恶化住进了上海市监狱管理局的医院。

据维基百科介绍，张展生于1983年09月2日，女，陕西咸阳人，公民记者，基督徒，金融学硕士，2010年作为人才引进上海；曾任律师，后因参加维权活动并参与修订律师管理办法的签名活动，被注销律师执业证。

张展自2020年2月起，以公民记者身份前往武汉追踪报导2019冠状病毒疫情，并因此在当年5月被捕，后被以“寻衅滋事罪”判刑4年。

张展获2021年比利时布鲁塞尔大学颁赠言论自由荣誉奖、2020年度林昭自由奖，2021年第21届青年中国人权奖、2021年无国界记者新闻自由奖勇气奖。

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