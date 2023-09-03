罗马教皇在乌兰巴托主持跨宗教会议，呼吁各宗教之间的和谐

罗马教皇方济各今天在乌兰巴托与十位不同宗教的领袖举行会议并发表讲话。这是罗马教皇对蒙古的第三天、也是最后一天的访问。周日上午，教皇在距乌兰巴托不远的一个剧院举行的跨宗教和普世会议上，呼吁宗教之间的和谐并为社会做贡献。

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在这个位于中国和俄罗斯两个超级大国之间的年轻的民主国家，罗马教皇也利用这次访问之机向北京传递了信息。方济各周六在乌兰巴托圣彼得圣保罗大教堂发表演说指出：天主教会没有政治目的，因此各国政府和世俗机关无需担心教会的传福音。

法新社报道指出：在对蒙古进行的首次访问期间，罗马教皇对该国为数有限的天主教团体进行了鼓励。在这个拥有约330万人口的国家，只有近1400名天主教徒；而在该国仅有的25名神父中，只有2名蒙古人。

教皇同时希望利用此次来到中国大门口的机会，努力改善梵蒂冈与北京之间的关系。北京对以宗教组织为主的任何可能威胁其权威的组织保持着高度警惕，中国与罗马教廷没有建立外交关系。不过，这并没有妨碍北京与梵蒂冈于去年就主教任命这一棘手问题续签协议。此举并非没有引发非议：一些国家批评梵蒂冈为换取在中国的存在感而做出危险让步。

罗马教皇首次到访蒙古还吸引了来自邻国的朝圣者，其中许多中国人。为了避免暴露身份，他们用帽子、口罩和墨镜将头部和脸部遮住。

方济各周五抵达乌兰巴托，受到该国高规格的官方欢迎仪式，蒙古外交部长和身穿金属盔甲的蒙古骑兵列队迎接。

在乌兰巴托象征着蒙古权利中心的巨大苏赫巴托尔广场上，教皇与蒙古总统一起受到上千名忠实信徒及民众的迎接。方济各赞扬了蒙古的“智慧”，多个世纪以来，当地民众一直与自然和谐相处，特别是其游牧民族对“生态系统的微妙平衡的尊重”。教皇还主张“对保护地球做出紧急且必要的承诺”。作为全球最大的煤炭出口国之一，蒙古首都的空气污染严重。随着气候变化，过度放牧和采矿，蒙古大片领土也面临荒漠化的风险。

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