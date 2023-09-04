中国/乡村债务

中国“小村大债”已成为不容忽视的问题，中国官方调查显示，截至2019年上半年，中国70万个行政村的债务总额已达人民币）9000亿元，各村平均负债达130万元。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息称，中国村级债务分布范围极广，从南到北，从西到东，无论是发达地区，还是欠发达地区，几乎都背负著村级债务，不少村庄债务近百万，负债最严重的村庄，只有一两千人，负债却达数千万。

据中国新闻周刊说，“小村大债”可说是中国实施乡村振兴的“拦路虎”，至于债务的形式可分为“传统村级债务（旧村级债务）”、“建设性债务”与“经营性债务”，后两者可归纳为新村级债务。据武汉大学社会学院教授桂华的专文“村级债务的‘堵’与‘疏’”指出，农村税费改革前，中国村级债务规模约为3600亿元。

至于新村级债务中，建设性债务主要是各类拖欠的工程尾款，主要是无息债务，债权人包括工程包商等，属于私人性质。

经营性债务主要是向当地农商行、信用社的贷款，还有向“先富起来的村级精英”的借款，通常是计息债务，因此经营性债务比建设性债务更棘手。

另据中国媒体第一财经网6月间引据官方和证券业者统计，今年前5个月，地方政府发行债券总额累计达人民币3兆5000亿元，比去年同期增加6.6%，凸显中国地方财政持续恶化。

该消息指出，不难发现，今年以来地方借由再融资债券筹钱骤增，而再融资债券向来用于偿还到期债务本金，即“借新还旧”，并说今年是中国地方政府的债券偿债高峰期，预计到期偿还金额约3兆6500亿元。

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