华为闪推新手机 对美国制裁的挑衅？

中美科技战

《华盛顿邮报》9月2日报道指出，华为Mate 60 Pro的突然推出引发了白宫的隐约担忧。因为，这意味着美国的制裁未能完全阻止中国取得关键技术突破。此外，这款手机在雷蒙多访华期间宣布，似乎像是某种挑衅。

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报道说，这并不是一款普通的手机，据信拥有7奈米芯片与5G功能，尽管美国对华为实施了出口管制，旨在阻止它实现这一先进技术突破，但这款芯片是中国设计和制造的，代表华为似乎突破了美国的5G芯片封锁。

这似乎也印证了美国芯片制造商的警告，即政府的举措反而会激励中国加倍努力建立替代美国技术的能力。

报道援引谘询公司-欧布莱特石桥集团-（Albright Stonebridge Group）科技专家崔欧洛（Paul Triolo）称这款新机对华为过去的技术供应商（主要是美国公司）造成了“重大打击”。他表示，这起事件的地缘政治意义在于，华为表明它完全可以在不依赖美国技术的情况下进行设计，并生产出一种“可能不如西方尖端型号优越，但仍然具有相当能力的产品”。

外界热议手机芯片为何，是不是5G？

报道又说，关于这款新芯片的实际性能，仍然存在许多未知。

不寻常的是，华为在发售新机时，对手机的关键信息透露相对有限，包括是否支援5G以及制造过程等等。华为仅声称该手机在“卫星通信”方面取得了突破。

据悉华为在《致华为用户的一封信》中表示，这款新手机成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，“即使在没有地面网络讯号的情况下，也可以拨打、接听卫星电话，让你时刻线上”。

而《华邮》引述消息来源指出，Mate 60 Pro配备了5G芯片。而网络上的测评，有人认为其速度性能类似于5G手机，也有一些博主认为这是4G升级版，还不算5G。

《日经亚洲》则引述消息来源报道称，中芯国际使用“7奈米工艺”制造华为新款手机的芯片。中国最先进的工艺水平，与苹果2018年推出的iPhone内部芯片使用的工艺相当。苹果最新的iPhone芯片是由台积电制造的，使用的是4奈米工艺。

另据彭博社报道，网上流传的多个拆解影片显示，Mate 60 Pro采用了华为芯片部门海思设计的麒麟芯片。也有网络媒体指，该芯片采用了5纳米工艺技术——仅比最新技术晚一代。彭博社称，无法确定该芯片的制造商或先进程度。

也有研究公司上个月告诉路透社，他们认为华为正计划通过在国内采购芯片、利用其在半导体设计工具方面的先进技术，以及中国最大芯片制造公司中芯国际的芯片来重返5G智能手机行业。华为当时拒绝置评。

制裁未达标？

众所周知，美国政府的制裁旨在切断中国购买或制造先进半导体的能力，以减缓中国在人工智慧和大数据等新兴领域的发展。一些国际业界专家认为，现在判断中国芯片制造能力将会变得多强大还言之过早，但目前能肯定的是，中国仍没有被淘汰出赛道。

对此，美国塔弗兹大学（Tufts University）学者、《芯片战争》（Chip War）一书的作者米勒（Chris Miller）说：“这表明，像华为这样的中国公司仍然拥有充足的创新能力。我认为这可能会进一步加剧华盛顿对是否应该加强限制的辩论。”

美国将如何应对？

另值得注意的是，路透社报道，美国商务部长雷蒙多3日谈到中国之行时表示：“美国将继续向中国出售芯片，但永远不会向中国出售我们最顶尖的芯片。”

现在美国政府该如何应对此情况？存在不同意见。科技专家崔欧洛认为，这一发展几乎肯定会引发更多呼吁，要求政府采取更严格的控制措施，以确保美国技术不会被用于支持华为的5G技术或其他潜在敏感用途；然而美国半导体公司更愿意继续向华为和其他中国终端用户出口普通半导体，以维持他们在中国市场的竞争地位，并防止中国供应链真的与美国技术脱钩。

事实上，华盛顿在冷战期间也面临了类似的困境，即如何限制苏联的技术发展。举例来说，哈佛商学院教授史兆威（Willy Shih）说，华为的突破让人想起了全球定位系统技术，美国国防部开发了这项技术并限制其出口，担心它落入竞争对手手中，反倒促使莫斯科和其他政府开发了自己的版本，所以情况从美国主宰这项技术转变为“有各种不同的替代方案”，“你不禁会想知道华为现在是否也发展为同样的情况。”

目前尚不清楚华为如何克服美国制裁下的技术限制。美国半导体协会上周称，华为正在中国各地以其他公司名义秘密建造一系列半导体制造设施，以规避美国禁止其采购美国芯片制造设备的制裁。

新手机与其说向美示威，其实是怕脱钩

与此同时，据台湾资深媒体人顾尔德的观点认为，Mate 60 Pro的发布等于是在向美国示威：你的出口限令无法阻止我的科技进步。而中国极右官媒《环球时报》也发表社论称：“Mate 60 Pro的发布都被很多中国网友赋予了‘在美国打压之下昂起头来’的更深层次含义。我们不知道雷蒙多女士在她的中国之行中是否关注到这些声音，但我们认为，这些声音应当被雷蒙多以及更多美国人听到，并对华盛顿形成触动。”《环时》社论写道：“尽管美国仍在高科技领域占有优势，但中国人在打压之下奋起直追的劲头，以及支撑这股信念的强大道义感，却是美国比不过的。……从长远看，这些‘战争’它没有最终的胜算。”

顾尔德对此指出，科技战、经贸战都是中美霸权争夺战的体现，争霸的本质不会变，只是双方都有意缓解紧张强度、降低爆发全面冲击的机率。虽然Mate 60 Pro可能证明中国具有科技创新的能力，但以目前中国经济惨况而言，更希望能暂时鸣金收兵获得喘息。傲慢的《环时》社论也得自圆其说：“我中国人如今已经不寄望于美方能作出大的调整，但如果美方停止或一定程度上缓解对华极限遏压、恶性竞争，我们当然是欢迎的。”

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