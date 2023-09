华日：中国人频频擅闯美军基地引发间谍威胁担忧

中国/美国/间谍

据美国官员称,近年来,中国人进入美国军事基地和其它敏感地点多达100次,有时冒充游客。这些官员将此类事件描述为潜在的间谍威胁。有专家认为,这些事件似乎是为了试探美国军事设施和其它联邦机构的安全措施。中国驳斥间谍说法,并指称是冷战思维。

美国国防部、美国联邦调查局(FBI)和其它一些机构去年进行了一次评估,试图限制这种事件的发生,此类事件涉及的人被官员们称为“擅闯者”,因为他们有意或无意地试图在没有获得适当授权的情况下进入美国军事基地和其它设施。这些事件包括有中国人被发现擅自进入新墨西哥州的一个美国导弹发射场,以及有人在佛罗里达州一个美国政府火箭发射场附近的浑浊水域游泳,表面上似乎是潜水爱好者。

美国官员将这些事件描述为一种间谍活动,似乎是为了试探美国军事设施和其它联邦机构的安全措施。知情官员表示,这些擅闯者通常是中国公民,他们临时接到任务,还要向中国政府回报情况。

这些案件有时发生在农村地区,官员们称这些地方远离商业机场,且几乎没有旅游景点。

该报道称,对中国人擅入美国军事基地事件的担忧正值美中紧张局势加剧。今年早些时候,中国的一只气球飞越美国上空,该气球携带了美国官员所说的监视设备,此后两国紧张局势升温。这些事件令人担忧中国政府正利用非传统手段在美国领土收集情报,无论是通过接近美军基地,还是凭藉中国生产的可能用于间谍活动的商业设备。

众议员Jason Crow表示,这些事件令人担忧,国会可能会考虑就此问题立法。Crow是该情报委员会的成员,他称议员们担心其中一些案件会被忽视,因为大多数关于非法闯入的法律都是州和地方法律,而不是联邦法律。

有些擅闯不算严重,比如有人说他们是按照谷歌地图的指引去最近的麦当劳(McDonalds)或汉堡王(Burger King)餐馆,而这些餐馆正好位于附近的军事基地内。了解评估情况的人士表示,其他一些事件似乎更令人担忧。

官员们描述了这样一些事件,涉及中国公民自称在位于军事基地内的酒店订了房间。最近发生在阿拉斯加州韦恩赖特堡基地的一起事件中,一群中国公民自称游客,试图冲过警卫,说他们在该基地内的一家商业酒店订了房。该基地是主要负责北极作战的美国陆军第11空降师的驻地。

这些案件不时发生在农村地区,官员们称这些地方远离商业机场,且几乎没有旅游景点。据熟悉此类情况的官员称,这些中国人面对保安时明显有一套既定的说辞。当被拦下后,他们会说自己是游客,迷路了。

战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)高级研究员、美国参议院情报特别委员会(Senate Select Committee on Intelligence)前副参谋长Emily Harding说,中国采取这种低级情报收集手段的问题在情报界众所周知。她说,这种策略就是靠人多。

Harding说,中国人的优势在于他们愿意把大量人力投入到情报收集工作中;即使其中一些人被抓,美国政府也很难证明除非法闯入之外的其他行为,而那些侥幸逃脱的人可能会收集到有用的情报。

Harding说,由于在美国发生的大多数此类事件只能以擅自闯入追究,因此总的来说中国政府对那些确实被抓的人并不太在意。她称,如果美国人在中国境内被抓,情况就不大一样了。

Harding还表示:“如果出现后一种情况,就不太可能得到我们认为的公平审判。”

美国军方和其他部门的官员称,这种闯入基地的行为被认为是一种令人担忧、且在上升的趋势。

五角大楼发言人Sue Gough说,在某些情况下,一些人确实在未经授权的情况下进入了基地,“通常是通过快速通过安检口”。

她说:“这些人通常会遭到刑事传讯,未来将被禁止再进入军事设施,并被押送出基地。”

五角大楼表示,自2018年以来,已进行了多次基地安全评估,其中一些是与协同其他机构联合进行的。去年年底进行的一次评估重点关注美军基地约1,400个大门的实体安全,以及基地安全的其他方面。

每天,来到军事基地大门前并遭“强制折返”的不下万人。其中大多数是不知道自己该往哪里开的司机,在没有引发事件的情况下折返。其中一些人需要接受额外检查,还有些人会引发调查。Gough在谈到这些折返事件时说:“这些一般都是低级别事件,到目前为止尚无一起表明是间谍活动。”

然而,还有一些事件严重到足以引起美国官员的关注。据知情人士透露,中国公民在一个美国陆军导弹靶场拍照的事件屡有发生。这些官员表示,那些中国人通常会先进入附近的白沙国家公园(White Sands National Park),但随后会由此进入相邻的这个导弹靶场。在白沙国家公园内,游客们喜欢用租来的滑沙板从沙丘上滑下。

在某些事件中,这些人使用了无人机来加强监视。

据知情官员透露,从几年前开始,佛罗里达州基韦斯特的一个情报中心多次发生自称游客的中国人在该军事设施附近水域游泳并拍照的事件。

至少有一次,一桩闯入事件导致了逮捕和起诉,并被公之于众。2020年,在承认非法进入基韦斯特海军航空站、通过绕过围栏从海滩进入,或驾车进入并无视掉头命令等方式进行拍照后,三名中国公民被判处约一年监禁。

在另一起事件中,似乎有中国公民被发现在肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)所在地卡纳维拉尔角附近进行了水肺潜水,此处是间谍卫星和其他军事任务的发射场。美国国土安全调查局(Homeland Security Investigations)佛罗里达州坦帕市办事处的一名发言人称,该事件牵涉到一项正在进行的调查,不予进一步置评。

美国官员还描述了在白宫周围发生的一些事件,在这些事件中,有扮成游客的中国公民离开指定的参观区域,对白宫的部分场所进行拍照,包括通讯设备和保安人员的位置,之后被美国特勤局的人员赶走。

2019年,一名中国女子因非法进入前总统特朗普(Donald Trump)位于佛罗里达州的海湖庄园(Mar -a-Lago)而被判监禁八个月。她进入庄园时带着两本护照、四部手机和其他电子产品。

熟悉相关事件的官员说,在很多情况下,那些显然是故意闯入基地的人只是被短暂拘留,然后被押送出境。

似乎没有任何案件引发间谍指控,但在2019年的一起事件中,两名中国外交官因涉嫌间谍活动而被驱逐出境,原因是他们和自己的妻子不当开车进入弗吉尼亚州的利特尔克里克联合远征基地(Joint Expeditionary Base Little Creek)。这是一个高度敏感的美国军事设施,是美国海军海豹突击队(U.S. Navy SEALs)训练的地方。

官员们说,为了拦住这辆车,基地官员把一辆消防车开到了路上。中国否认上述外交官参与间谍活动。

华日称,位于华盛顿的中国驻美大使馆就美国对这些事件的看法提出质疑。该使馆发言人刘鹏宇表示,有关说法纯属恶意编造。他称,中方敦促美国有关官员放弃冷战思维,停止毫无根据的指控,多做有利于增强美中互信和两国人民友谊的事。

