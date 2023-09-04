反日未减狂 中国网上呼吁投氢弹炸日本 竟有数十万疯粉红吼“立即执行”！

日本/中国/核处理水入海/氢弹

自由时报报道称，日本上月底开始排放福岛核处理水入海，中国官方除第一时间禁止日本水产进口，并大肆渲染核处理水危害，小粉红反日情绪高涨，连日来骚扰、攻击日本人等消息不断。近日中国短影音平台“抖音”上更出现营销号呼吁对日本投下氢弹，引来数十万名小粉红强烈支持，夸张反智现象让外界看了傻眼。

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据自由时报今天以悚！字发表报道称，中国营销号吁投氢弹炸日本，数十万小粉红疯喊“立即执行”！

旅意华侨作家“李老师”今天（4日）在X平台（前身推特）分享一段抖音影片，可以看到一个名叫“探索宇宙E.T”的中国营销号，发布一段日本领土爆炸的画面，宣称“有俄罗斯专家建议，用一枚氢弹引爆日本，爆炸后产生的放射性元素，可短期间内清理核废水中的各种物质，马上、立刻执行，为了海洋里的动物们，也为了我们的下一代，大家觉得这个建议如何？”

报道称该影片随即被涌入数十万名中网友按赞、数万名小粉红留言表示支持，“我捐钱执行这个计划”、“必须要做！”、“该让小日本从地图上消失”、“一颗肯定不够，应该两颗，这样彻底清理干净”、“每个国家都应该对日本投一个（氢弹）”、“为了下一代身体健康，必须要投”、“越拖越不行，建议马上实施”。

该报称，墙外网友看完纷纷傻眼，“到底反智到什么地步才说得出这种话？”、“无限度歌颂战争，没有任何反战宣传，真可怕......”、“唉，这几十万支持的人的思想是谁培植起来的！”、“越来越野蛮疯狂了......曾经被法西斯侵略的国家现在已经成为法西斯了”、“赤纳粹果然是名不虚传”、“什么是反人类？这就是反人类！动不动就要让一个国家消失的人，不是反人类是什么？”

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