拜登推动对华沟通已派多官员访北京 有问中国官员谁回访 亦或秦刚案未落下？

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美国商务部长雷蒙多结束访中行程，拜登政府外交攻势告一段落；北京会否派遣部级高阶官员访美作为回应引起关注，美国已经公开邀请中国外交部长王毅访美，不过尚未被接受。

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美国高层官员接连访中，北京会否派员访美国引起关注。

此前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今年6月率先访问北京，财政部长耶伦（Janet Yellen）和气候特使克里（John Kerry）7月随后到访；雷蒙多（Gina Raimondo）访中行程结束象征拜登政府外交攻势告一段落。

美国拜登政府认为，高阶官员对话有助于管控中美在贸易、技术和台湾问题等方面不断升级的对抗；在美国高阶官员接连访中后，现在的问题为中国会否派遣部级高阶官员访美作为回应。

中央社今天引述纽约时报消息，派遣高阶官员访美对于中国来说有好处，可向世界表态，中国正努力缓解美中紧张关系，另也有助于为中国领导人习近平与拜登在11月于美国旧金山举行的亚太经济合作会议（APEC）可能举行的会晤奠定基础；美国已经公开邀请中国外交部长王毅访美，不过尚未被接受。

多名学者专家认为，中国尚未对此做出回应或是拿出态度，可能是内部仍在因应7月秦刚突被解除外交部长一职的混乱，或者这是一种强硬策略，意图传递习近平对于美国遏制中国崛起作为的不满；或也可能表明了，由于拜登政府不太可能放宽对中强硬策略，北京没有看到赴美谈判的好处。

据该报道，“访美是有政治风险的，特别是在中国看不到理想成果的情况下”，报导引述亚洲协会亚洲社会政策研究所副主任罗素（Danny Russel）表示，中国可能不打算安排任何官员访美，仅在北京举行会晤能获得更多谈判控制权，以便在贸易和投资限制等问题上反击美国。

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