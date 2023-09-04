普习都不去G20？ 中国派李强去

中国/印度/G20/李强

中国外交部周一宣布，中国国务院总理李强将出席下周末在印度举行的二十国集团（G20）峰会。上周，一位不愿透露姓名的欧洲官员在布鲁塞尔告诉记者，中国国家主席习近平没有出席 G20 峰会的计划。美国总统拜登说，他对习近平的缺席感到 "失望"。稍早，俄罗斯总统普京称将不会出席G20。

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中国外交部发言人毛宁今天报告说：“应印度政府邀请，中国国务院总理李强将将出席9月9日至10日在印度新德里举行的二十国集团（G20）第十八次峰会。”

在今天的例行新闻发布会上，当被问及此事时，中国外交部发言人毛宁并没有证实习近平不出席峰会，而只是宣布李强将 "率团 "访问印度。该发言人说：“二十国集团是国际经济合作的重要论坛。”

毛宁称，"通过参加此次会议，李强总理将转达中方对二十国集团合作的想法和立场，呼吁二十国集团加强团结合作，共同应对全球经济和发展挑战。"

据法新社今天报道称，两星期前，在南非举行的布里斯峰会上，中国国家主席习近平与G20峰会东道主印度总理纳伦德拉-莫迪举行了罕见的面对面会谈，但双方关系依然紧张。

稍后周二，中国公布了一张地图，将新德里声称的土地划入中国的领土，其中包括靠近这两个邻国在 2020 年争议交战的领土。印度随后向中国提出了 "强烈抗议"。

据该报道，欧洲官员希望G20峰会能成为一个机会，试图让印度和中国在入侵乌克兰问题上对俄罗斯采取强硬态度。

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