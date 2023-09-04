欧洲工业届：中国在电动汽车处于领先地位

慕尼黑车展

中国 – 9月5日，世界最大规模的车展之一--慕尼黑车展将拉开帷幕，中国参展商占据了半壁河山，让欧洲业界人士重新审视中国电池技术的飞速发展。一位大众汽车高管在慕尼黑车展上警告说，中国在建立围绕电动汽车的完整“生态系统”方面领先两到三年。

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大众汽车品牌前首席运营官拉尔夫•布兰德斯塔特（Ralf Brandstaetter）(中文名贝瑞德）在接受采访时强调，“欧洲必须采取行动”，以免错失良机，因为“美国也在努力”，其《通货膨胀削减法案》(IRA)的目标特别是将电动汽车的生产阶段转移到欧洲大陆。

贝瑞德在接受专访时表示， “欧洲有点被别人超过了。”他周日晚上在周一开始的慕尼黑车展间隙指出。

负责中国市场一年多的贝瑞德先生指出，欧洲在整合公司、研究、确保原材料和中间产品的“整体方法”“尚未实现”。 相反，中国多年来建立了“电动汽车生态系统”，包括“电池和电池材料”。

德国电动汽车设备制造商采埃孚集团董事斯蒂芬·冯·舒克曼（Stephan von Schuckmann） 也证实：“中国人做得很好的是多年来对整个供应链的支持。”

雷诺总经理卢卡·德·梅奥也肯定中国“在电动汽车价值链上非常有竞争力”，并在RTL上估计“中国人领先了一代人”。他还表示说， “我们必须非常非常快地赶上”。

成为全球第七大汽车零部件供应商FORVIA公司的老板帕特里克·科勒说，对整个供应链的支持已经持续了三十年。他还预见说， 对于电动汽车，“所有材料都将来自中国。

科勒在接受法新社采访时补充道：“在氢能源问题上，欧洲正在做同样的蠢事。”

大众汽车正试图通过制定“在中国推出新车型”的生产战略来进入这个生态系统。 面临的挑战是不仅要实现制造的本地化，还要实现汽车设计的本地化。大众中国董事会成员布兰德斯塔特（Ralf Brandstätter）表示，“这使我们在中国市场上推出新产品的时间缩短了 30%”，同时该集团已经加强了与人工智能中国知名人工智能芯片初创公司地平线（Horizon Robotics）的合作伙伴关系。

合作伙伴的最新消息是：大众和奥迪品牌分别与中国制造商小鹏汽车和上汽集团联手，共同开发面向当地市场的未来电动汽车。这样做的好处是在该国创造一定的“自给自足”活动，并使该集团“在面对地缘政治紧张局势可能出现的政治措施时更具弹性”。

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