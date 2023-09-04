没有普习参加的G20会怎样？

印度/G20/中国/俄罗斯

当世界上最强大的国家本周末应在新德里举行会议时，围绕俄罗斯乌克兰战争的更深层次、更根深蒂固的分歧可能会破坏粮食安全、债务困境和气候变化全球合作等问题上的进展。今年印度担任轮值主席国期间，由于对战争的针锋相对立场，二十国集团 (G20) 约 20 场部长级会议甚至无法就一份公报达成一致，而会议原本是想让世界领导人在可能的情况下寻找解决办法。

广告 继续浏览后续

印度即将举办G20峰会。据路透社今天的报道，中国将由李强总理代表，而不是习近平出席。而俄罗斯已确认总统普京缺席，这表明两国都不太可能加入任何共识。

这意味着从 9 月 9 日开始的为期两天的峰会将由西方及其盟友主导。出席的G20领导人包括美国总统拜登、德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、沙特阿拉伯穆罕默德·本·萨勒曼和日本首相岸田文雄。

分析人士表示，如果峰会失败将暴露西方和非西方大国之间合作的局限性，并促使各国加大力度支持他们更愿意合作的组织。但华盛顿威尔逊中心南亚研究所所长迈克尔·库格曼表示，应对全球威胁“分裂成西方和非西方集团并不是人们想要的”。

未能达成共识还将损害印度总理纳伦德拉·莫迪的外交信誉，莫迪正在利用总统职位来巩固新德里作为经济强国和全球南方领导人的​​地位。库格曼说：“如果领导人峰会失败，新德里，尤其是莫迪将遭受重大外交和政治挫折。”

印度并未谴责俄罗斯入侵乌克兰，它必须要么说服欧盟同意一份领导人宣言的联合声明，要么允许印度成为自2008年以来第一个在没有发表此类公报的情况下结束他的总理任期的国家。

一位印度政府高级官员在谈到 2022 年在印度尼西亚举行的峰会时对路透社表示：“自巴厘岛峰会以来，立场变得更强硬。” “从那时起，俄罗斯和中国的立场都变得更强硬，达成共识将非常困难。”而在巴厘岛，印度尼西亚总统佐科·维多多在最后一刻签署了欧盟联合声明。另一位政府官员表示，印度希望领导人能够在最后一刻再次解决问题。

巴厘岛领导人宣言称，“大多数成员强烈谴责乌克兰战争，并强调战争正在造成巨大的人类痛苦，并加剧全球经济现有的脆弱性。”

宣言还表示，“对局势和制裁还有其他看法和不同评估”。

另一位印度官员表示，在巴厘岛，“俄罗斯和中国显示更加灵活”。但随着战争行进 18 个月，各国“甚至不同意《巴厘岛宣言》中使用的语言”。

据路透社说，加拿大总理特鲁多和即将接替普京与会的俄罗斯外长拉夫罗夫已经划定了战线。

特鲁多在与乌克兰总统泽连斯基的电话中确认他将前往印度参加会议，而且他表示，他对乌克兰总统没有受到邀请感到失望。特鲁多在与泽连斯基的通话中表示：“如你所知，我们将强烈为你发声，我们将继续确保世界与乌克兰站在一起。”

俄罗斯外长拉夫罗夫上周表示，俄罗斯将阻止G20峰会的最终宣言，除非它反映了莫斯科对基辅和其他危机的立场。

但外交官们表示，接受莫斯科的立场的可能性极小，峰会很可能最终会发布一份不具约束力或部分的公报。

中国更加推动金砖国家引发关注。上个月，以中国为首的金砖国家集团又增加了六个国家，以推动重新洗牌中国认为过时的世界秩序。

路透社引述咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)董事大卫·博林(David Boling)表示，“习近平的缺席可能是北京试图在G20的棺材上钉上一颗钉子，而此事就在金砖国家组织扩大规模仅几周后，金砖组织更符合中国的世界观。”

印度与俄罗斯、中国、巴西和南非一样都是金砖国家的成员，早些时候对金砖国家的扩张存在一些担忧。但在上个月约翰内斯堡举行的峰会上，印度加入了关于新进入者标准的共识。

在担任 G20 轮值主席国期间，印度试图将乌克兰问题上的分歧置于次要地位，并推动解决气候变化、脆弱国家债务、加密货币规则和多边银行改革等问题。印度官员表示，新德里还试图打破一项允许乌克兰通过黑海安全出口粮食的协议，但俄罗斯不太可能放弃对该计划的反对。

据路透社的报道称，一年来，债务重组谈判和全球最低企业税方面进展甚微，但印度在加密货币全球总体监管方面获得了美国和国际货币基金组织的支持。在七月份的会议上，发达国家和发展中国家在气候变化目标上也存在分歧，官员们表示，峰会上的立场不太可能改变。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅