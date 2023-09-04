法国期刊专文：中国对外输出数字监控

中国/数字监控

中国借助先进技术手段，开通了大规模监视人民大众的道路，并且对外输出这种监控手段。这是巴黎中央理工-高等电力学院 CentraleSupéle）中国问题专家Alain Wang 在最新一期法国期刊《Revue-Projet》2023年8月-9月号中国系列专题“中国带我们向哪里去？”中表达的观点。

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这篇文章的标题可以译作中国对外输出数字监控（Surveillance numérique, la Chine s’exporte ）。

作者指出，不得不承认经济全球化并未产生预期的效果。那些预言生活水平提高以及人民物质财富丰富将会削弱专制政权的人都错了。中国在70年代末年开始的经济开放以及国家现代化措施吸引了大批外国企业前往投资，并接受转让知识和技术，但此后的社会以及专制危机并没能推翻执政党。21世纪的中国在国际舞台影响力扩大，但具有国际竞争力并不是它唯一目标，中国在大众监控领域取得了令人不安的进步。中共的战略谋划者从一开始就将国家数字网络基础设施看作是“中国网络“， 建立起无论进还是出都难以跨越的数字防火墙。2020年4月，世界正陷入新冠疫情大流行，国际电信联盟的中国官员赵厚麟呼吁建立因特网主权。中国希望将向世界开放的全球网络变成各有边境的各国网络集合体。这种彼此隔离的网络理念无疑与一个自由开放的网络的美国理念对立，但也吸引了一些国家的关注。普京领导下的俄罗斯在2019年5月1日颁布法令，要建立一个可以保护俄罗斯不受外国敌对势力攻击的”安全和可持续“的网络。缅甸、巴基斯坦、乌干达、津巴布韦等中国国企开展基础设施建设的国家也对这种互联网理念产生兴趣。而此时，中国字节跳动集团发明的短视频平台抖音正风靡全球。文章写道，字节跳动拥有全球能力最强的算法。对中国用户，遵从严格的审查制度，推送传统文化或习近平思想。但对中国以外的青少年，抖音海外版Tiktok服务不仅免费，而且几乎没有多少审查，无论是仇恨言论，还是虚假信息，都不受禁止。

同时，为了扩大其国际影响力，中国越来越注重获取大数据。这些从外国收集到的大数据是否会传送给政府的分析机构？用于分析大数据的各种人工智能算法如今已经变成实力的重要要素。

华为、中兴、或海康威视等中国大型网络集团积极帮助柬埔寨、缅甸等东盟国家安装大众监控系统。不仅有人脸识别系统、声音识别系统、无人机等等，还有中国制造版的网络法案。

但令作者最为意外的是法国正成为第一个仿效“中国独裁“模式的欧盟成员。2023年4月12日，法国通过一项与2024法国夏季奥运会以及残奥会相关的法令。在此之前，近40名欧洲议会议员联名要求法国议会反对法令中第7款。该条令也许在2024奥运前后安装试行保证各项文体活动安全的监控摄像头。38个国际组织也谴责法国安装这些中国安全部在中国境内安装的大众监视系统。但自2015年起，法国巴黎大区就已经安装了人脸识别摄像头、人体姿态识别等监控机制。塞尔维亚或葡萄牙由于欧盟个人资讯数据保护委员会的反对，而放弃安装这些监控系统。欧盟个人资讯数据保护委员会反对的理由是这些生物特征监控侵犯个人在公共场所的匿名权利，并可能阻碍公民从事公民活动的自由的反对。也就是说，法国的做法可能完全与欧盟正在拟定的人工智能法案背道而驰。

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