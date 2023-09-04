茅台咖啡？中国新发明入潮

中国/茅台咖啡

中国一家连锁店今天推出的一款新咖啡，混含有中国最昂贵、最著名的茅台酒的麯香物，引起了广泛的抢购和互联网上的热议。

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美国咖品怕店ii星巴克的竞争对手瑞幸咖啡连锁店今天称提供茅台酒咖啡。茅台酒是一种一般为 53% 的白酒精酒，由高粱发酵制成，半升瓶售价约为 2,500 元（320 欧元）。这款新咖啡是两家中国公司合作推出，上面还加了奶油物，咖啡酒精含量非常低为0.5%，售价约为 19 元人民币（2.40 欧元）。

新咖啡立即是周一中国社交网络上的主要话题之一，许多互联网用户都吹嘘自己是第一个尝试该新产品并发布新咖啡照片的人。

25岁的严雨萌刚刚在北京市中心的一家瑞幸店取货并告诉法新社，“据朋友说，味道还不错，而且不太呛鼻。所以我想尝尝！” 她自己不喝白酒，因为她“不胜酒力”，但她说她已经喝过莫西托或威士忌咖啡。她说，“我不怕在办公室喝醉了，不会！咖啡酒精味很淡，也不会让我头疼。”

法新社说，在北京这家瑞幸店内，四名员工正在努力维持秩序。 柜台上只堆着大约四十袋外卖订单。收银员解释道， “今天大约 80% 的订单都是这种新产品。”

一位顾客认为，“我们如何解释这些巨大的销量？我认为这是茅台效应。它是国酒，中国最著名！这种新咖啡可以吸引以前没有喝过茅台的人，”37岁的客户连崇辉解释道。

瑞幸店窗上的广告上写着：“我们不建议未成年人、孕妇、司机和对酒精过敏的人饮用此饮料”。

对新咖啡评价呢？味道怎么样？ “出乎意料的好，甜甜的，茅台味在嘴里久久不散。”社交网络微博上的一位用户赞叹道。但38岁的居民赵艾莉告诉法新社，“说实话，没什么特别的。只是有点酒精味。就我个人而言，我更喜欢普通咖啡！”

法新社说，在中国，喝咖啡并没有什么习惯。 但在过去 20 年里，这种饮料变得越来越受欢迎。年轻人大量消费它们，从拿铁咖啡到美式咖啡，再到更现代和意想不到的新版本，如椰奶或西瓜汁果汁咖啡。

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