2023成都车展 售出3.5万辆

成都车展

中国 – 第二十六届成都国际汽车展览会（简称2023成都车展）3日在成都闭幕。据不完全统计，整个展期观展人次达90.2万，订单35028台，成交金额达60.87亿元人民币。

广告 继续浏览后续

中新社报导，今年1至7月，中国汽车产销量达1565万辆和1562.6万辆，同比分别增长7.4%和7.9%，实现稳步提昇。为提振汽车消费，相关政策密集出台，汽车消费潜力有望得到进一步释放。

在此背景下，成都车展作为中国中西部车市“风向标”，不仅是展示汽车新产品、新技术的重要窗口，也是推动汽车行业交流、拉动汽车消费的重要平台。

消费者最关注的是价格。2023成都车展期间，多家汽车经销商推出了从几千元至几万元不等的价格优惠，同时还以送积分、送服务、置换折扣等方式吸引消费者购车。

新能源汽车持续火热。2023成都车展吸引了32家新能源汽车品牌亮相，同比增长20%；智能化作为汽车产品当前最热议题之一，“自动驾驶”、“智能操作”、“智能座舱”等技术成为新卖点。

2023成都车展的火热，也带来周边产业链效应。数以万计的游客涌入成都，带动了成都食、住、行相关消费。据了解，2023成都车展共吸引129个国内外着名汽车品牌参展，展出车辆1600余辆，展会规模超20万平方米。

成都国际汽车展览会创办于1998年 ，是中国西部地区规模最大、规格最高的年度汽车盛会，已通过国际展览业协会UFI认证。历经23年的成长蜕变，展出面积已达16万平方米，吸引了海内外420家车商携千余辆展车亮相展会，截至2020年已成功举办23届。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅