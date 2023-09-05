中国称与印度双边关系总体稳定

印度/中国

尽管中国国家主席习近平决定不参加本周在印度举行的二十国集团峰会，但北京表示，这两个亚洲核大国之间的关系“总体稳定”。

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据美联社今天报道称，中国周一宣布，今年春天刚刚上任的总理李强将代表中国出席9月9日至10日在新德里举行的G20会议。

中国和印度之间的关系因边界争端而依然冷淡，三年前，这场争端导致了一场冲突，导致20 名印度士兵和 4 名中国士兵丧生。在崎岖的山区，双方都驻扎了数以万计的军事人员，并有大炮、坦克和战斗机作为支援，这场争议已经演变成一场长期的对峙。

中国外交部发言人毛宁没有提及争议，也没有提及习近平决定不出席的原因，但表示中国领导人“一贯支持印度主办今年的峰会，并准备与各方共同努力，推动二十国集团峰会取得成功”。

当二十国集团领导人准备在最近被洪水淹过的新德里举行会议时，气候政策问题尚未解决

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上对记者说：“当前，中印关系总体稳定，各层级对话保持沟通。我们愿与印方共同努力，推动中印关系取得更大持续发展。”

中国与印度两国之间在贸易、技术和投资以及印度与中国主要竞争对手美国日益加强的战略关系方面也出现了摩擦。印度和中国都驱逐了对方的记者，曾经良好的教育交流几乎已经枯竭。

印度最近取代中国成为世界上人口最多的国家，两国在计算机、钢铁、太空探索和其他高科技领域互为竞争对手。

为了减少未来发生冲突的可能性，中国和印度军事指挥官上个月会面，并承诺沿实际控制线“保持和平与安宁”，该线将中国和印度控制的领土从西部的拉达克与印度的控制线分开。

美联社说，在两国关系跌至历史低点之际，习近平宣布不参加二十国集团峰会，错失了与美国总统拜登互动的机会。中国似乎还暗示习近平不会出席 11 月在旧金山举行的亚太经合组织领导人会议。

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