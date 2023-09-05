中国网络疯传岸田文雄吃福岛海鲜紧急送医造谣消息

日本/中国/岸田文雄

日本首相岸田文雄5日乘坐政府专机从东京羽田机场启程，前往东盟（ASEAN）相关首脑会议举办地印尼。出发前岸田在首相官邸接受媒体采访，谈及岸田借首脑会议之机与中国国务院总理李强举行个别会谈的可能性。中国网络出现假消息，造谣岸田文雄吃福岛海鲜紧急送医。中国网络不仅立即将“岸田文雄生病”、“岸田文雄医院”悄悄变为Google搜寻岸田文雄后的主要关键字，百度为此立出“岸田文雄 核中毒”的组合关键字，让相关讯息传播速度加快。

广告 继续浏览后续

据共同社今天报道称，日本首相岸田文雄5日乘坐政府专机从东京羽田机场启程，前往东盟（ASEAN）相关首脑会议举办地印尼。出发前岸田在首相官邸接受媒体采访，关于借首脑会议之机与中国国务院总理李强举行个别会谈的可能性表示，“目前处于和中国面对面会谈尚未决定的状况。”

共同社说，中国反对东京电力福岛第一核电站处理水排海。

据自由时报今天称，日本排放福岛核废水话题持续在中国延烧，中国民众不仅争相购买仪器检测自家辐射值，网络社群中出现大量出现反日情绪言论以及造假资讯，近日甚至竟出现日本首相岸田文雄食用福岛海鲜后中毒紧急送医、前日本内阁府政务官园田康博喝核废水罹癌死亡等假消息。

该报称，中国内部反日情绪逐渐高涨，旅日游客大减，在抖音等网络社群中更出现有帐号呼吁对日本投下氢弹的言论。

另一方面，关于日本的假讯息也在近日频频流传，包含网易、知乎、微博等中国社群、讨论区、入口网站，纷纷转传一则日本首相岸田文雄因食用福岛海鲜紧急送医，内文则声称是根据日媒报导，并附上一张担架运送盖着白布的患者图。

自由时报称，这些流传讯息随即就被发现是造谣讯息，照片事实上为日本前首相安倍晋三2022年中枪的新闻画面，与岸田文雄无关，也无任何日本媒体报导相关情事。但“岸田文雄生病”、“岸田文雄医院”已悄悄成为Google搜寻岸田文雄后的主要关键字，百度的搜寻关键字中，更是直接出现“岸田文雄 核中毒”的组合关键字，让相关讯息传播速度加快。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅